Полиция поймала одного из самых разыскиваемых ФБР преступников

В Великобритании задержан мужчина из списка самых разыскиваемых террористов, составленного Федеральным бюро расследований США. Он скрывался от правосудия более 20 лет. 26 ноября подозреваемый предстал перед судом в связи с процессом его экстрадиции в США, пишет The Times со ссылкой на ФБР.

По данным издания, его нашли в понедельник в Северном Уэльсе в сельской местности рядом с лесом.

46-летний Даниел Андреас Сан-Диего связан с радикальной группировкой, выступающей за права животных. Он обвиняется в том, что в 2003 году в Калифорнии совершил взрывы в двух офисах компаний, которые проводили испытания на животных. С того времени он находился в розыске. В 2009 году его включили в список самых разыскиваемых ФБР террористов.