Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, дождь

ощущается как +3

1 м/c,

ю-з.

 761мм 94%
Подробнее
5 Пробки
USD 105,06
EUR 110,49
Рейтинг вузов «Фонтанки»
Верфи укрупняются
Промышленный Петербург
Владимиру Яковлеву 80 лет
Кто заработал на оружии
Алена Апина на концерте
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Полиция поймала одного из самых разыскиваемых ФБР преступников

Полиция поймала одного из самых разыскиваемых ФБР преступников

3 836
2 комментария

В Великобритании задержан мужчина из списка самых разыскиваемых террористов, составленного Федеральным бюро расследований США. Он скрывался от правосудия более 20 лет. 26 ноября подозреваемый предстал перед судом в связи с процессом его экстрадиции в США, пишет The Times со ссылкой на ФБР.

По данным издания, его нашли в понедельник в Северном Уэльсе в сельской местности рядом с лесом.

46-летний Даниел Андреас Сан-Диего связан с радикальной группировкой, выступающей за права животных. Он обвиняется в том, что в 2003 году в Калифорнии совершил взрывы в двух офисах компаний, которые проводили испытания на животных. С того времени он находился в розыске. В 2009 году его включили в список самых разыскиваемых ФБР террористов.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Криминал
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
282222362
5 минут
"Полиция поймала" - наверняка, как обычно случайно. Например, незаконно сухое деревцо на дрова попилил, а документов при себе не оказалось, стали лицо по базам пробивать - и вдруг...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
На Царскосельских холмах появится ещё один детский сад
26 ноября, 18:00
Новости компаний
БСПБ поддержал бизнес-конференцию для дизайнеров в Санкт-Петербурге
26 ноября, 17:40
ТОП 5
Новости компаний
На Царскосельских холмах появится ещё один детский сад
26 ноября, 18:00
БСПБ поддержал бизнес-конференцию для дизайнеров в Санкт-Петербурге
26 ноября, 17:40
«Ленстройтрест» сформирует коммерческую инфраструктуру по запросам жителей
26 ноября, 17:10
Сим-карты МегаФона появились в «Связь.ON»
26 ноября, 15:40
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК Lake City
26 ноября, 13:50
ГК «ПСК» шестой год подряд в числе надёжных застройщиков России
26 ноября, 13:45
Концерн «Алмаз — Антей» провел в Санкт-Петербурге конференцию «Радионавигация и время 2024»
26 ноября, 11:55
Setl Group выплатил 8-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 ноября, 17:00
«Ленстройтрест» в четвертый раз подряд в числе надежных застройщиков страны
25 ноября, 15:25
Наше Радио-Санкт-Петербург – дважды лауреат премии «Радиомания-2024»
25 ноября, 14:51
ЖК «Бионика Заповедная» получил международную архитектурно-дизайнерскую премию
25 ноября, 11:35
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00