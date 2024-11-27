Песковики, казаки и ярмарки. Петербуржцев зовут в Краснодарский край на Новый год

В канун Нового года и всю зиму в Краснодарском крае будет проходить множество событий, которые помогут туристам весело провести время и лучше узнать историю региона.

С середины декабря в Краснодаре, Сочи, Геленджике будет работать рождественская ярмарка. Там можно будет купить украшения и подарки, попробовать разные блюда национальных кухонь. Для гостей организуют новогоднюю фотозону рядом с елкой — в Краснодаре в этом году, например, установили новогоднее дерево высотой в 22 метра. Украшают его игрушками в красно-золотых тонах. Для детей во всех городах будет работать резиденция Деда Мороза. Ребята смогут написать письма с пожеланиями и встретиться с новогодними героями.

Пляжи Краснодарского края тоже ждут посетителей — только не для купания, а для прогулок. Снег при мягкой южной зиме почти аномалия, так что снеговиков тут делают из песка — канонических, с носом-морковкой и ведрами вместо шапочек. С ними можно фотографироваться на фоне моря. Еще зимой на пляжах края можно заниматься спортом и йогой, дыша чистым морским воздухом. А если не захочется сидеть на месте, можно отправиться на хутор Школьный или в село Абрау-Дюрсо на праздничные экскурсии и дегустации.

Местные музеи будут работать все выходные — а значит, можно будет подробнее ознакомиться с историей Кубани. Например, в музее Фелицына в Краснодаре покажут мультимедийную историю города. С помощью современных технологий один из залов превратится в гигантскую лупу и расскажет про значимые здания старого центра Краснодара. Там же можно увидеть археологические находки, свидетельствующие о древней истории этих мест: коллекцию терракотовых статуэток, подлинную фреску из склепа Геракла, собрание амфор.