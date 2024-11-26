РИА Новости сообщило время производства ракет ATACMS, переданных Украине

Американские ракеты ATACMS, которыми Украина за последние несколько дней дважды ударила по Курской области, могли быть произведены еще в 1990-е годы. Об этом 26 ноября сообщает РИА Новости.

Информагентство уточняет, что ракеты ATACMS, которые используют ВСУ, скорей всего, были сделаны в конце прошлого века, а после этого несколько раз преобразованы для возможного дальнейшего пользования. Уточняется, что на снимках обломков этих ракет можно заметить, что последние были произведены компанией Lockheed Martin Vought Systems. Такое название фиксировалось в годовых отчетах армии США до 1999 года. С начала XXI века название поменялось на Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

«Наименование производителя на ракетах ATACMS, запущенных Украиной для ударов по Курской области, указывает на то, что они, вероятнее всего, были первоначально произведены в конце 1990-х годов», — пишет РИА Новости. Агентство также уточняет, что срок службы ракет ATACMS — 10 лет. Для того чтобы их использовать сейчас, ракеты необходимо было модифицировать не меньше двух раз.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о нескольких ударах ракетами ATACMS по Курской области за последние три дня.