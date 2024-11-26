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Общество Ответные действия готовятся. Минобороны РФ сообщило об ударе ракетами ATACMS по РЛС и аэродрому в Курской области

Ответные действия готовятся. Минобороны РФ сообщило об ударе ракетами ATACMS по РЛС и аэродрому в Курской области

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59 комментариев

Украина в течение трех дней дважды нанесла удар американскими ракетами ATACMS по Курской области. Об этом 26 ноября сообщает Минобороны России и заявляет, что готовятся ответные действия.

По данным военного ведомства, 23 ноября ВСУ ударили пятью оперативно-тактическими ракетами по позициям зенитного ракетного дивизиона С-400 в нескольких десятках километров от Курска. Прикрывавший дивизион боевой расчет ЗРПК «Панцирь» уничтожил три ракеты ATACMS, но две — достигли цели, повредив радиолокационную станцию. Среди военных есть пострадавшие.

Далее, продолжает Минобороны, 25 ноября Украина атаковала аэродром Курск-Восточный в поселке Халино уже восемью ракетами ATACMS. Семь ракет сбили расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь», одна — достигла цели. Осколками легко ранило двоих военнослужащих, незначительно повреждены объекты инфраструктуры.

Министерство обороны РФ подчеркнуло, что готовятся ответные действия.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил с заявлением, в котором рассказал об ударе по объекту ОПК Украины в Днепропетровске «Орешником». Это новейший российский ракетный комплекс средней дальности, способный нести боеголовки в ядерном оснащении. Глава государства подчеркнул, что удар был нанесен в качестве ответа на эскалацию со стороны США, которые дали разрешение Киеву бить по территории РФ ракетами ATACMS. «Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять своё оружие против наших объектов, а в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать так же решительно и зеркально», — сказал Владимир Путин.

Мирных жителей Украины и граждан дружественных РФ стран пообещали из гуманитарных соображений «открыто и публично» предупреждать о применении такого оружия, как «Орешник».

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Комментарии
59
Заливщик голосовых планок
1 час
Пора выразить озабоченность!
robin bobin
37 минут
Мда,мы так не договаривались 🗿
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