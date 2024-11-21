Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -1

2 м/c,

южн.

 739мм 80%
Подробнее
3 Пробки
USD 100,68
EUR 106,08
Удар баллистической ракетой
Новый глава КГИОП
Дом Радио
Вода в Петербурге
Перепланировка в старых домах
Промышленный Петербург
Поэма о Новороссии в Филармонии
S.T.A.L.K.E.R. 2 - что грозит геймерам?
Общество Путин обещал предупреждать мирных жителей Украины о применении ракеты «Орешник»

Путин обещал предупреждать мирных жителей Украины о применении ракеты «Орешник»

1 084
11 комментариев

Владимир Путин пообещал «открыто и публично» предупреждать мирных жителей Украины о применении такого оружия, как «Орешник». Об этом он заявил во время своего обращения 21 ноября.

По словам Путина, предупреждения будут исходить для граждан Украины или дружественных России представителей других стран. «Будем делать это по гуманитарным соображениям. Открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника», — сказал президент и добавил, что новейшие российские ракеты атакуют цели со скоростью 2,5-3  км в секунду. Противоракетные системы противника перехватить их не могут, уверен президент.

После того, как были обнародованы кадры из Днепропетровска, Путин сообщил, что удары были нанесены баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Он назвал это испытаниями в боевых условиях и сообщил, что они прошли успешно — поражен один из военно-промышленных комплексов, который производит ракетную технику.

Сперва предполагалось, что это была межконтинентальная ракета, однако незадолго до выступления Путина эксперты сообщили, что это были ракеты средней дальности.

В ночь на четверг по Днепропетровску прилетела российская ракета. Об этом писали западные СМИ и украинские власти после появления в Сети видео, где на высокой скорости и под прямым углом вхождения что-то врезается в землю. Предполагалось, что по украинскому Южмашу и производственным объектам могла ударить твердотопливная межконтинентальная баллистическая РС-26 «Рубеж» с дальностью полета 5800 километров.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.


ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Козулупица!
15 минут
А глаза такие добрые...
282694747
11 минут
Вспоминается фото Ленина с добрым прищуром
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
МегаФон обеспечил связью первый в России «медицинский город»
21 ноября, 17:00
Новости компаний
Дома петербуржцев становятся умнее
21 ноября, 13:47
Новости компаний
Самозанятый хакатон: итоги
20 ноября, 17:42
ТОП 5
Новости компаний
Девятый корпус ЖК «Наука» компании «ТРЕСТ» введён в эксплуатацию
21 ноября, 17:00
МегаФон обеспечил связью первый в России «медицинский город»
21 ноября, 17:00
GloraX получил разрешение на строительство первой очереди нового жилого комплекса во Владимире
21 ноября, 15:15
Дома петербуржцев становятся умнее
21 ноября, 13:47
Популярное место в квартире: какой хотят видеть кухню современные новоселы
20 ноября, 18:00
Самозанятый хакатон: итоги
20 ноября, 17:42
Бульвар Белых ночей — победитель премии
20 ноября, 16:00
Как мода на здоровый образ жизни помогает девелоперам продавать недвижимость
20 ноября, 15:39
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» принял участие в Airshow China
20 ноября, 11:43
В Пушкинском районе Петербурга ещё 825 школьников будут учиться рядом с домом
19 ноября, 18:00
Основатель приложения для владельцев собак из Петербурга принимает участие в реалити-шоу для стартаперов
19 ноября, 17:05
Банк «Санкт-Петербург» стал победителем премии
19 ноября, 16:40