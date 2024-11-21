Путин обещал предупреждать мирных жителей Украины о применении ракеты «Орешник»

Владимир Путин пообещал «открыто и публично» предупреждать мирных жителей Украины о применении такого оружия, как «Орешник». Об этом он заявил во время своего обращения 21 ноября.

По словам Путина, предупреждения будут исходить для граждан Украины или дружественных России представителей других стран. «Будем делать это по гуманитарным соображениям. Открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника», — сказал президент и добавил, что новейшие российские ракеты атакуют цели со скоростью 2,5-3 км в секунду. Противоракетные системы противника перехватить их не могут, уверен президент.

После того, как были обнародованы кадры из Днепропетровска, Путин сообщил , что удары были нанесены баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Он назвал это испытаниями в боевых условиях и сообщил, что они прошли успешно — поражен один из военно-промышленных комплексов, который производит ракетную технику.

Сперва предполагалось, что это была межконтинентальная ракета, однако незадолго до выступления Путина эксперты сообщили, что это были ракеты средней дальности.

В ночь на четверг по Днепропетровску прилетела российская ракета. Об этом писали западные СМИ и украинские власти после появления в Сети видео, где на высокой скорости и под прямым углом вхождения что-то врезается в землю. Предполагалось, что по украинскому Южмашу и производственным объектам могла ударить твердотопливная межконтинентальная баллистическая РС-26 «Рубеж» с дальностью полета 5800 километров.

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