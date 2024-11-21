Reuters: При ударе по Днепропетровску Россия использовала баллистическую ракету средней дальности, а не межконтинентальную

В публикации иностранное издание ссылается на неназванного американского чиновника. Выводы о типе ракеты были сделаны по предварительной информации, рассказал он.

Баллистические ракеты средней дальности, по информации Reuters, способны преодолевать расстояние в 3000–5000 км, в то время как межконтинентальные — более 5,5 тыс. км.

В ночь на четверг по Днепропетровску прилетела российская межконтинентальная ракета. Об этом писали западные СМИ и украинские власти после появления в Сети видео, где на высокой скорости и под прямым углом вхождения что-то врезается в землю. Предполагают, что по украинскому Южмашу и производственным объектам могла ударить твердотопливная межконтинентальная баллистическая РС-26 «Рубеж» с дальностью полета 5800 километров.