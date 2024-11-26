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Общество Кустурица заявил, что чувствует себя россиянином, и объяснил, зачем ему паспорт РФ

Кустурица заявил, что чувствует себя россиянином, и объяснил, зачем ему паспорт РФ

537
7 комментариев

Югославский и сербский кинорежиссер, музыкант (а с недавних пор — еще и писатель) Эмир Кустурица намерен получить российское гражданство. Об этом он сам рассказал телеканалу «Москва-24».

Сейчас у Кустурицы есть два гражданства — сербское и французское. На вопрос о том, будет ли он получать еще и российское, он ответил «буду, да», отметив, что уже считает себя россиянином.

Паспорт ему потребуется для того чтобы снимать фильмы. В марте сообщалось, что Кустурица намерен снимать свой новый фильм в Сочи, он будет называться «Инженер легких прогулок», а действие его также будет происходить в Петербурге.

Вскоре после этого Кустурица встретился с Путиным и поделился планами съемок в России современных экранизаций русских классиков. Президент России отметил, что заслуги Кустурицы очевидны и сказал: «Что касается завершения карьеры, мне кажется, что об этом вам рано говорить».

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Комментарии
7
Игорь Протасов
10 минут
Уже думает, как уклониться от французских налогов... молодца! :-)
275954159
15 минут
Хитрый лис
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