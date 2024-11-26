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Происшествия «Все колодцы в фекалиях». В ЖК на Летчика Лихолетова второй день нет воды из-за засора канализации

«Все колодцы в фекалиях». В ЖК на Летчика Лихолетова второй день нет воды из-за засора канализации

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4 комментария

Жители ЖК на улице Летчика Лихолетова второй день живут без холодной и горячей воды. Как стало известно «Фонтанке» 26 ноября, причина этому — засорившаяся канализация. 

На отсутствие воды жалуются жители пяти парадных дома 14к2. По словам местных, в понедельник, 25 ноября, управляющая компания якобы ничего не предпринимала и за откачку взялась только сегодня. Сейчас все пять парадных затоплены, а городские колодцы забиты фекалиями. На место прибыла машина ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 

«Все колодцы городские полностью забиты: там детские игрушки, полотенца, чего только нет. Это всё люди в унитазы бросают, и засорилось в итоге. Сейчас все колодцы в фекалиях, соответственно, подвал такой же. Сейчас ведем откачку мы и „Водоканал“. Вызвали дополнительную машину», — сказали в УК COSMOSERVICE читателю «Фонтанки».

В компании не смогли назвать точное время и дату устранения проблемы. Однако понадеялись, что воду вернут сегодня.

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Комментарии
5
Zet
8 минут
англичанка гадит...
инкогнитто
28 минут
Чегоооо? Какого лётчика?
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