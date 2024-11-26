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Происшествия Домашние псы напали на детей в Сертолово и Петербурге. Одного малыша укусили за нос, другого — за щеку

Домашние псы напали на детей в Сертолово и Петербурге. Одного малыша укусили за нос, другого — за щеку

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8 комментариев

Сразу два ребенка поступили в больницы Петербурга накануне. Оба пострадали от зубов домашних питомцев. Об этом «Фонтанке» стало известно 26 ноября.

В 8 утра из Сертолово был госпитализирован двухнедельный младенец. Четвероногий друг семьи, прошедший школу дрессировки, схватил его за нос и задел зубами левое веко.

Врачи больницы имени Раухфуса приняли полуторагодовалого мальчика с Большой Монетной. На него также набросилась домашняя собака, в результате ребенок получил рану правой щеки.

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Комментарии
8
Cashmare
25 минут
породы указать религия не позволяет?
Жадный
19 минут
Собаки-зло. Коты - рулят!
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