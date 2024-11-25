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Афиша Plus Музеи Непогода закрыла парки Петергофа и Гатчины

Непогода закрыла парки Петергофа и Гатчины

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1 комментарий

Дождь и ветер, бушующие в Петербурге 25 ноября, заставили закрыться парки пригородных музеев-заповедников. Так, «в связи с ухудшением погодных условий», в ГМЗ «Петергоф» не принимают посетителей Нижний парк, парки Александрия и Ораниенбаум. Также о закрытии Дворцового парка сообщили в ГМЗ «Гатчина».

В «Царском Селе» «Фонтанке» сообщили, что парки открыты, но на входах установлены информационные таблички с предупреждениями.

В центре Петербурга также не работает Ботанический сад, но по другой причине: у сада и музея — выходной. В остальных парках можно гулять.

«Пока сады и парки города открыты, — рассказали „Фонтанке“ в комитете по благоустройству. — Специалисты следят за ситуацией, в случае усиления ветра закроют территории зеленых насаждений, которые имеют ограждения».

Сады Русского музея также открыты.

Напомним, 25 ноября в Петербурге облачно, временами мокрый снег, переходящий в дожди. Днём +3…+5 °С. Ветер южный, 6–11 м/с, порывистый. Накануне в Петербурге объявили «желтый» уровень опасности.

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Комментарии
1
NSE
22 минуты
Кто, интересно, пойдет гулять в парки в такую ужасную погоду? Льет как из ведра.
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