Температура сильно выходит за рамки климата: прогноз погоды на неделю в Петербурге

Большую часть наступившей недели в атмосфере над Петербургом будут господствовать тёплые и влажные воздушные массы, поступающие в регион по южным перифериям циклонов, которые будут перемещаться по северным районам Европейской России. И только в конце недели управление погодой на короткое время перехватит гребень антициклона. В такой ситуации облаков в небе будет много, в первой половине недели высока вероятность осадков, преимущественно дождей, а температурный фон существенно превысит рамки климата. Об этом 25 ноября рассказал «Фонтанке» ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.