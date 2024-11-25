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Город Температура сильно выходит за рамки климата: прогноз погоды на неделю в Петербурге

Температура сильно выходит за рамки климата: прогноз погоды на неделю в Петербурге

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4 комментария

Большую часть наступившей недели в атмосфере над Петербургом будут господствовать тёплые и влажные воздушные массы, поступающие в регион по южным перифериям циклонов, которые будут перемещаться по северным районам Европейской России. И только в конце недели управление погодой на короткое время перехватит гребень антициклона. В такой ситуации облаков в небе будет много, в первой половине недели высока вероятность осадков, преимущественно дождей, а температурный фон существенно превысит рамки климата. Об этом 25 ноября рассказал «Фонтанке» ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Сегодня, в понедельник, облачно, временами мокрый снег, переходящий в дожди. Днём +3…+5°С. Ветер южный, 6–11 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник облачно, временами дожди. Ночью +3…+5°С, днём +5…+7°С. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду облачно, небольшие дожди. Ночью +2…+4°С, днём +3…+5°С. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг облачно, местами небольшие осадки, преимущественно дожди. Ночью +1…+3°С, днём +2…+4°С. Ветер юго-восточный, 1-6 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью 0…+2°С, днём +1…+3°С. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы.

По предварительному прогнозу, суббота начнётся со слабых заморозков, а днём очередной атмосферный фронт принесёт в регион небольшие осадки, преимущественно дожди, и повысит температуру до +2…+4°С.

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Комментарии
4
NSE
1 час
Все равно все мрачно, уныло, темно и прохладно. Не греет то, что выше нормы.
Kirill77
1 час
с такой погодой можно опять попробовать в лесок съездить, за лисичками🤔 к субботе, вероятно, всё растает
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