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Город В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности. На то есть три причины

В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности. На то есть три причины

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11 комментариев

В Санкт-Петербурге 25 ноября объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба городской администрации.

В интервале с 08:00 до 13:00 часов понедельника «желтый» уровень опасности на территории Петербурга объявлен в связи с «гололедно-изморозевыми отложениями» и «налипанием мокрого снега», которое ожидается местами.

В период с 06:00 часов 25 ноября до 02:00 часов 26 ноября «желтый» уровень опасности введен в связи с усилением ветра, порывы которого могут достигать 15–20 метров в секунду.

В своих прогнозах пресс-служба городской администрации ссылается на информацию Росгидрометцентра.

Водителей просят по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, а пешеходов — соблюдать особую осторожность. «Желтый» уровень подразумевает потенциально опасную погоду.

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Желтый уровень погодной опасности Сильный ветер Гололед Снег Росгидрометцентр
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Комментарии
11
Ганс-Дитрих Геншер
1 час
налипание жёлтого снега на провода)
m.naydenoff
24 минуты
А Губернатор наш на Кубе греется! Везет же!
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