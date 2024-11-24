Есть ли идеальный климат для кожи и можно ли лечить экзему заваркой? Разбираем мифы с дерматологом

Павел Жвавый — главный внештатный специалист по дерматовенерологии тюменского депздрава Источник: Ирина Шарова / 72.RU







Зима — период, когда наша кожа находится в большей опасности, чем обычно: ее сушит отопление дома, обмораживает ветер, травмируют низкие температуры. Еще труднее тем, кто постоянно страдает от проблем с кожей.



Наши коллеги из 72.RU поговорили с главным внештатным дерматовенерологом Тюменской области Павлом Жвавым о том, почему нельзя давить прыщи и как сохранять кожу здоровой и эстетичной.

Павел Жвавый — кандидат медицинских наук, главврач тюменского Областного кожно-венерологического диспансера. Главный внештатный специалист по дерматовенерологии тюменского депздрава.

Нельзя затягивать с лечением

— С чем к вам чаще всего обращаются пациенты?



— Спектр на самом деле очень большой. Кожа — самый большой орган человека по площади. Естественно, она сталкивается со всеми [видами поражений]. Это дерматиты, которые связаны с индивидуальной восприимчивостью, а также любая травма — ожог, порез, обморожение (это ведь тоже поражение кожного покрова).

Встречаются аллергические реакции кожи на холод, солнце, разные травы. Есть и сложные хронические дерматозы, псориаз, атопический дерматит, экзема. Они уже куда сильнее влияют на жизнь, а чтобы справиться с ними, нужно время и большое внимание как врача, так и пациента.

— Как часто бывает, что человек приходит с уже очень запущенным случаем?

— Такое бывает у нас по всем направлениям. Например, к нам часто приходят молодые ребята с запущенными формами акне — угревой болезни. Пациент долгое время не обращает на это внимания, рассуждает так: «Ну, я юный, это временно, пройдет само». Потом угри получают серьезное распространение. Мы всё равно помогаем, но лечение идет намного сложнее, а у ребят остаются рубцы на коже.

Другой пример — экзема. Пациенты долгое время пытаются спастись простыми методами: кремами, защитными средствами. В это время болезнь приобретает более сложный, запущенный характер.

Лучше обращаться к врачу вовремя Источник: Ирина Шарова / 72.RU







— Насколько это всё потом лечится?

— Ту же экзему мы умеем лечить достаточно успешно. Применяем разные инструменты, даже фототерапию — это такие процедуры: человека помещают на аппарат, похожий внешне на солярий, и подают на него определенные лучи света. Есть аппараты, которые действуют на клеточном уровне.

Но, к сожалению, есть заболевания, которые остаются на всю жизнь: псориаз, атопический дерматит в тяжелой форме — и больным всю жизнь приходится следить за собой, своей кожей, питанием, аллергиями.

Кожа и суровый климат

— А есть ли в дерматологии сезонность? К чему мы больше зимой склонны, к чему — летом?

— Да, но лишь отчасти. Например, благотворно на все кожные процессы влияет инсоляция. С другой стороны, на солнце кожа быстрее стареет, теряет эластичность и блеск.

К тому же у нас всех есть невусы — их мы обычно называем родинками, — которые из-за повышенной солнечной активности и невнимательного отношения к ним могут привести к недоброкачественным изменениям.

— Есть ли какой-то идеальный климат для кожи?

— У нас, например, он вполне себе благоприятный. Зима похожа на зиму, лето — на лето. Но, знаете, искать проблему в климате, но при этом курить, неправильно питаться и так далее, а потом говорить, мол, климат не тот, — это неправильно. Большую роль он играет, только когда ты буровик в океане и у тебя лицо морским холодным воздухом высушивает. Там да, используют специальные кремы.

— А что еще может влиять на состояние кожи?

— Генетика играет достаточно серьезную роль, но и все остальные факторы — действительно, и климат в определенной степени. Повлиять на кожу может также частое купание, потому что вода высушивает кожу, а еще — излишнее солнце.

Почему нельзя давить прыщи: мифы и заблуждения о болезнях кожи

— Говорят, что нельзя давить прыщи. Почему?

— Как правило, под этим люди имеют в виду небольшой гнойничок, и в таком случае, механически его удаляя, мы рискуем занести в ранку вторичную инфекцию, если не будем соблюдать правила септики. Поэтому оценить, как избавиться от тех или иных проблем, должен врач. Самостоятельное лечение — это неправильно.

Экзему сейчас лечат достаточно успешно Источник: Ирина Шарова / 72.RU







— Говорят, питанием можно чуть ли не вылечить псориаз или другие сложные болезни. Сколько в этом правды?

— Давайте так: хорошее питание важно в любом случае, как и физическая активность или отказ от вредных привычек. Но только лишь питанием, как некоторые думают, нельзя вылечиться. Тот же псориаз — это точно не болезнь исключительно пищеварительного тракта. Вот эта вся реклама «Ешь только эти продукты, и псориаза не будет» — не сработает.

— С каким заблуждением о кожных болезнях лично вы чаще всего сталкивались?

— Как правило, с тем, что кожные болезни заразны. Это было сильно распространено в недалеком прошлом, но сохраняется и сейчас — как правило, среди старшего поколения. На самом деле, чуть ли не 99% наших заболеваний не представляет никакой опасности для окружающих.

Кожных заболеваний не надо бояться Источник: Ирина Шарова / 72.RU







И конечно, народные средства. К этому я, будучи врачом доказательной медицины, отношусь плохо. Многие продолжают пользоваться советами бабушек, соседок. Всё еще встречаю лечение старой заваркой, например, или уринотерапию (псевдонаучный метод лечения с помощью мочи. Его эффективность не доказана, а использование может быть опасным для здоровья. — Прим. ред.).

Ну, можно собирать в лесу какие-то хвощи там, травки. Что я могу сказать? Это их право. Однако я призываю этого не делать. Это может привести к тому, что процесс лечения только усложнится.

— Дайте несколько рекомендаций, как ухаживать за кожей в зимний период и вообще.

— Зимой, если вы много времени проводите на улице, на ветру, конечно, желательно использовать мягкие кремы, если кожа позволяет это делать. Так можно пытаться ее немного обезопасить.

Что касается летнего периода, когда большое солнце: я прошу, не надо лежать на пляже до черноты, это вредно даже не только потому, что может развиваться онкология. Ваша кожа просто-напросто высыхает, быстрее стареет, теряет свою эластичность.