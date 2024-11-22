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Общество Порабощенные OnlyFans: Reuters рассказал о сексуальном рабстве и торговле людьми на платформе

Порабощенные OnlyFans: Reuters рассказал о сексуальном рабстве и торговле людьми на платформе

1 810
4 комментария

Журналисты Reuters рассказали о юридических и социальных проблемах на одной из крупнейших в мире платформ откровенного контента OnlyFans. Они узнали о десятках случаев, связанных с сексуальным насилием, торговлей людьми и эксплуатацией несовершеннолетних.

Как говорится в опубликованном 22 ноября расследовании, официально OnlyFans утверждает, что дает возможность создателям контента, особенно женщинам, «монетизировать откровенные сексуальные изображения и видео в безопасной онлайн-среде». Однако Reuters запросил данные о случаях, связанных с OnlyFans, у 250 правоохранительных агентств США. Было выявлено более трех десятков эпизодов, связанных с насилием и эксплуатацией, но масштабы проблемы, вероятно, намного шире.

Издание рассказало про самые вопиющие из злоупотреблений, о которых удалось узнать. Например, одну из девушек в пригороде Висконсина парень держал в плену почти два года и почти каждую ночь заставлял ее записывать половые акты на камеру, чтобы продавать их на платформе, иногда совмещая съемку с пытками.

И это почти типичная история: многие женщины, как утверждает агентство, терпели недели или месяцы сексуального рабства в обычных на вид домах в тихих районах американских городов. Жертвами иногда была жена или подружка, которую заставляли сниматься, чтобы пополнить семейный бюджет, профинансировать будущую пенсию или покрыть расходы на детей, а иногда там искали клиентов женщинам настоящие сутенеры, пишет Reuters со ссылкой на отчеты в полицейских и судебных документах. Агентство не разглашает имена жертв.

Также журналисты рассказали про случаи так называемого ромео-сутенерства, когда девушек задаривают дорогими подарками и убеждают в чувствах, чтобы заставить сниматься и затем продавать контент с ними. Например, одной из жертв стала 16-летняя девушка, которую один из подозреваемых заставил на регулярной основе производить откровенный контент и за три месяца загрузил на платформу около 100 материалов с ней, заработав 10 тысяч долларов.

Кроме того, Reuters обнаружил случаи, когда несовершеннолетние пользователи и сами обходили возрастные ограничения и публиковали откровенные материалы на платформе. Некоторые из них использовали поддельные документы или аккаунты, зарегистрированные на взрослых.

Другой пользователь OnlyFans передал на платформу более 100 файлов с материалами, показывающими насилие над детьми, включая даже младенцев. Эти материалы распространялись через платформу, несмотря на заявленные повышенные меры по модерации контента. Существующая система проверки, требующая фото удостоверения личности и селфи, оказалась неэффективной против таких махинаций.

Но на все обвинения компания ссылается на защиту по статье 230 «Закона о приличии в коммуникациях США», которая освобождает платформы от ответственности за контент, созданный пользователями.

Десятки случаев — это лишь верхушка айсберга, уверены расследователи, отмечая, что подписная модель OnlyFans усложняет доступ к контенту для правоохранительных органов и внешнего контроля. Журналисты призывают пересмотреть законодательство, регулирующее интернет-платформы, для усиления ответственности за распространение вредоносного контента.

Как рассказывала «Фонтанка», сервис OnlyFans стал недоступен для россиян еще в конце января 2023 года. OnlyFans — популярная во всем мире соцсеть, где пользователи могут зарабатывать на подписчиках. Широкое распространение ресурс получил за счет отсутствия цензуры. OnlyFans — платформа для размещения главным образом «взрослого» контента. Стоимость месячной подписки колеблется от $5 до $50. Автор получает 80%, остальные 20% идут в качестве комиссии сервису.

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Onlyfans Торговля людьми
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Комментарии
4
Zet
1 час
руки прочь! лобби профессионалов не желает дать любителям заработать!
VKuser133194187
34 минуты
Тёща на пенсию вышла, без дела сидит. Как бы её туда пристроить?
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