В ночном ДТП с каршерингом в Стрельне погиб командир взвода Суворовского училища МВД

Командир взвода Суворовского училища МВД, 23-летний Никита погиб в ночном ДТП в Стрельне. Авария произошла накануне, 21 ноября, однако информация о нем появилась в паблике «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте» только сегодня.

Все произошло у дома 68 на Санкт-Петербургском шоссе примерно в час ночи. Водитель за рулем каршерингового автомобиля Chery не справился с управлением и врезался в фуру. Его пассажир, 23-летний Никита, лейтенант внутренней службы, погиб на месте.