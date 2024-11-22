В ночном ДТП с каршерингом в Стрельне погиб командир взвода Суворовского училища МВД

Командир взвода Суворовского училища МВД, 23-летний Никита погиб в ночном ДТП в Стрельне. Авария произошла накануне, 21 ноября, однако информация о нем появилась в паблике «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте» только сегодня.
Все произошло у дома 68 на Санкт-Петербургском шоссе примерно в час ночи. Водитель за рулем каршерингового автомобиля Chery не справился с управлением и врезался в фуру. Его пассажир, 23-летний Никита, лейтенант внутренней службы, погиб на месте.
Известно, пишут в паблике, что водителя и пассажира связывала многолетняя дружба, которая завязалась со студенческих времен в Суворовском училище. По окончании Университета МВД Никита вернулся в Суворовское училище, по данным «Фонтанки», в качестве командира взвода.
Предварительно установлено, пишет «Дорожный инспектор», что водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он в результате аварии выжил. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
На странице Никиты во «ВКонтакте» подтверждается информация о его гибели. Прощание с лейтенантом состоится 24 ноября в церкви Дмитрия Донского при Университете МВД.
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