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Финансы Новости компаний В РЖД назвали цену на билеты на «Сапсан» в Новый год из Москвы и Петербурга

В РЖД назвали цену на билеты на «Сапсан» в Новый год из Москвы и Петербурга

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Поездка в Новый год на «Сапсане» из Москвы и Санкт-Петербурга обойдется в 2 025 рублей, сообщает 22 ноября телеграм-канал РЖД.

Отмечается, что эта цена действует для билетов экономкласса, приобретенных для поездок с 19:00 31 декабря 2024 года по 1 января 2025 года включительно. Билет в базовый класс обойдется еще дешевле — от 1 832 рублей, причем на тариф будет влиять только категория места, а вот спрос и дата покупки не повлияют.

Прямо сейчас на сайте РЖД на 19:00 31 декабря доступны к покупке 9 билетов по базовому тарифу и 282 по 2 025 рублей. Последний рейс, на который еще есть билеты класса эконом «по рублю за год», отправится в 21:00, доступны 302 штуки.

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