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Происшествия В Ленобласти охотник, обороняясь, застрелил неизвестного в камуфляже и каске

В Ленобласти охотник, обороняясь, застрелил неизвестного в камуфляже и каске

27 020
59 комментариев

Массив Славянка в Кировском районе Ленобласти стал местом конфликта охотника и незнакомца, одетого в каску и камуфляж. Последний погиб, получив огнестрельное ранение.

Как рассказали «Фонтанке» в полиции, сообщение о случившемся поступило в дежурную часть ночью 22 ноября. 41-летний охотник рассказал, что направлялся из леса к своей машине, когда у него произошла ссора с неизвестным. Этот человек напал сзади на мужчину и дважды ударил его ножом — в лицо и плечо. Также он попытался отобрать у охотника его ружье. Защищаясь, гражданин выстрелил в сторону нападавшего. Тот убежал в лес, позже его нашли мертвым.

Отмечается, что нападавший был одет в форму с пиксельным рисунком и каску. Опознавательных знаков и каких-либо документов при нем не было. Личность погибшего пока не установлена.

Потерпевший от госпитализации отказался, ему была оказана медицинская помощь на месте происшествия. На данный момент он находится в отделе полиции, куда прибыл самостоятельно для дачи объяснений.

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Комментарии
59
sysh
3 часа
— Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл.
BobCat2
2 часа
Еще раз о пользе оружия для нормальных граждан и смертельной его опасности для ненормальных.Не будь оружия, зарезал бы неадекват мужика и всё.
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