В Ленобласти охотник, обороняясь, застрелил неизвестного в камуфляже и каске

Как рассказали «Фонтанке» в полиции, сообщение о случившемся поступило в дежурную часть ночью 22 ноября. 41-летний охотник рассказал, что направлялся из леса к своей машине, когда у него произошла ссора с неизвестным. Этот человек напал сзади на мужчину и дважды ударил его ножом — в лицо и плечо. Также он попытался отобрать у охотника его ружье. Защищаясь, гражданин выстрелил в сторону нападавшего. Тот убежал в лес, позже его нашли мертвым.