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Общество Песков: Россия нуждается в мигрантах из-за ситуации с демографией

Песков: Россия нуждается в мигрантах из-за ситуации с демографией

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154 комментария

На фоне напряженной демографической ситуации Россия нуждается в трудовых мигрантах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он объяснил, что проблему представляют не все приезжие, а только те, кто находится в стране нелегально и создаёт риски для распространения всех видов преступности. Его слова 22 ноября приводит РИА Новости.

России нужны рабочие руки, добавил Песков. «Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало», — заявил представитель Кремля.

Он также отметил, что предпосылки для распространения преступности создают те нелегалы и мигранты, которые нарушают законы РФ. Поэтому, привлекая иностранных специалистов, власти страны в первую очередь должны думать об интересах граждан, уверен пресс-секретарь президента.

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Комментарии
154
gatsby55
3 часа
"Россия нуждается в мигрантах из-за ситуации с демографией...России нужны рабочие руки", добавил Песков. Точно руки? Руками демографию не поправишь.
282799367
3 часа
"проблему представляют не все приезжие, а только те, кто находится в стране нелегально" А прибыли на территорию РФ они тоже "нелегально" - тоннели через границу рыли, или их с парашютом сбрасывали?
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