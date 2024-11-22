Песков: Россия нуждается в мигрантах из-за ситуации с демографией

На фоне напряженной демографической ситуации Россия нуждается в трудовых мигрантах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он объяснил, что проблему представляют не все приезжие, а только те, кто находится в стране нелегально и создаёт риски для распространения всех видов преступности. Его слова 22 ноября приводит РИА Новости.

России нужны рабочие руки, добавил Песков. «Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало», — заявил представитель Кремля.

Он также отметил, что предпосылки для распространения преступности создают те нелегалы и мигранты, которые нарушают законы РФ. Поэтому, привлекая иностранных специалистов, власти страны в первую очередь должны думать об интересах граждан, уверен пресс-секретарь президента.