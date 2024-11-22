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Происшествия Пациент-вахтовик ехал на скорой в больницу и убил фельдшера

Пациент-вахтовик ехал на скорой в больницу и убил фельдшера

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8 комментариев

В Иркутской области пациент убил 35-летнего фельдшера, приехавшего на вызов. Подозреваемый задержан.

Как сообщает областное СУ СК, 21 ноября около 22 часов бригада скорой помощи забрала из вахтового поселка в ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ» нетрезвого 53-летнего мужчину. В пути мужчина, по данным следствия, повздорил с фельдшером. Перепалкой конфликт не ограничился: пациент ударил медработника ножом в грудь и стал угрожать расправой и водителю. Тот убежал. Пациент тоже скрылся. Фельдшера довезли до больницы, но спасти не смогли.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемого искали несколько часов, и к утру стало известно, что его нашли. Это уроженец Забайкальского края. Полицейские обнаружили его при досмотре автомобиля, в котором он ехал пассажиром, уточняет в своем канале представитель МВД Ирина Волк.

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Комментарии
8
aprahka
22 минуты
Ужасный случай.
282799367
37 минут
Звереет электорат. Хотя, казалось, с чего бы?
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