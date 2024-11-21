Премию «Просветитель» вручили книгам о раке, хайпе и Гагарине

В четверг, 21 ноября, состоялось оглашение лауреатов премий «Просветитель», «Просветитель. Перевод» и «ПолитПросвет». Всего наградили авторов пяти книг — об онкологии, внешней политике США, наукообразной чуши, Юрии Гагарине и кино. Все победители получат по 10 тысяч евро.

Премию «Просветитель» в естественно-научной номинации присудили книге молекулярного биолога Марии Кондратовой «Кривое зеркало жизни. Главные мифы о раке, и что современная наука думает о них» (издательство «Альпина нон-фикшн»). В гуманитарной номинации отметили работу американиста Ивана Куриллы «Американцы и все остальные: истоки и смысл внешней политики США» (издательство «Альпина Паблишер»).

Премию «Просветитель. Перевод» вручили за книгу «Наукообразная чушь. Разоблачение мошенничества, предвзятости, недобросовестности и хайпа в науке» шотландского психолога Стюарта Ричи (издательстве Corpus) в переводе Алены Якименко и за книгу «Первый: новая история Гагарина и космической гонки» британского режиссера Стивена Уокера в переводе Натальи Лисовой (издательство «Альпина нон-фикшн»).

Премия «ПолитПросвет» ушла Антону Долину* и его работе «Плохие русские. Кино от „Брата“ до „Слова пацана“». Также жюри этой номинации отдельно отметило книгу коллектива авторов под редакцией Александра Даниэля «Энциклопедия диссидентства: СССР, 1956–1989».

Отметим, в шорт-лист двух номинаций основного «Просветителя» вошло восемь книг. Помимо тех, что уже были названы, жюри отметило в номинации «Естественные и точные науки» премии «Просветитель» работу астронома Леонида Еленина «Кометы. Странники Солнечной системы» (издательство «Бомбора»), книгу «Откуда берутся дети? Краткий путеводитель по переходу из лагеря чайлдфри к тихим радостям семейственности» популяризатора науки Аси Казанцевой** (книга вышла в издательстве Corpus) и работу «Прогноз погоды на сто лет. Как меняется климат Земли и что с этим делать» биолога, эколога Тимофея Чернова (издательство «Фитон XXI»).

В номинации «Гуманитарные науки» премии «Просветитель» в этом году вышли тексты историка Дмитрия Антонова «Нимб и крест: как читать русские иконы» (АСТ: ОГИЗ»), лингвистов Александра Бердичевского, Александра Пиперски «Три склянки пополудни и другие задачи по лингвистике» («Альпина нон-фикшн»), востоковеда Андрея Ланькова «К северу от 38-й параллели: как живут в КНДР» («Альпина нон-фикшн»). Все призеры получат по 1500 евро.