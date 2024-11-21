Финляндия сократила срок действия ВНЖ для беженцев

Финляндия сократила срок действия разрешения на пребывание в стране беженцев до минимума, установленного законодательством ЕС. Начиная с 2 января 2025 года вид на жительство будет выдаваться на три года вместо нынешних четырех, сообщается на сайте финского МВД.

«Международная защита будет носить временный характер», – говорится на сайте МВД Финляндии. Отмечается, что срок действия продленного ВНЖ также будет сокращен с нынешних четырех до трех лет. При этом первый вид на жительство на основе дополнительной защиты будет выдаваться на один год вместо четырех лет.

Также в Финляндии появятся дополнительные основания для отказа в предоставлении или прекращения статуса международной защиты. В первую очередь эти основания коснутся преступников и подозреваемых.

Ранее МИД Финляндии засекретил документы, прилагаемые к отчету о распределении квоты на прием беженцев на 2025 год. Омбудсмен по вопросам равноправия увидел в решении о распределении квоты дискриминацию на основе религии. Так, в Финляндию прибудет больше людей из стран с преобладанием христианского населения, таких, как Венесуэла и Демократическая Республика Конго.