Раскрыты детали отравления семьи газом в частном доме в Петербурге

Семью, отравившуюся днем 21 ноября газом в частном доме на Аэродромной улице в СНТ «Ленинградский аэропорт», обнаружила соседка. Пришедшая посидеть с детьми женщина увидела родителей и их сыновей «в состоянии смешанного сознания», сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что родители заранее договорились с соседкой, чтобы она присмотрела за мальчиками 5 и 2 лет, пока взрослые сходят на мероприятие. Женщина, обнаружившая пострадавших, сразу же вызвала скорую помощь.

Ранее комитет здравоохранения Петербурга сообщал, что все члены семьи находятся в состоянии средней степени тяжести. Взрослых поместили в НИИ скорой помощи, а двух малышей — в детскую больницу № 5. По последним данным НИИ имени Джанелидзе, 34-летняя мать и 45-летний отец в сознании. Сейчас их переводят из приемного покоя в отделение.