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Происшествия Раскрыты детали отравления семьи газом в частном доме в Петербурге

Раскрыты детали отравления семьи газом в частном доме в Петербурге

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7 комментариев

Семью, отравившуюся днем 21 ноября газом в частном доме на Аэродромной улице в СНТ «Ленинградский аэропорт», обнаружила соседка. Пришедшая посидеть с детьми женщина увидела родителей и их сыновей «в состоянии смешанного сознания», сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что родители заранее договорились с соседкой, чтобы она присмотрела за мальчиками 5 и 2 лет, пока взрослые сходят на мероприятие. Женщина, обнаружившая пострадавших, сразу же вызвала скорую помощь.

«В доме был открыт вентиль газового баллона, и все члены семьи надышались газом», — поделилась подробностями случившегося петербургская полиция.

Как стало известно нашему изданию, газ распространился по всему дому из-за проблем с вентиляцией.

Ранее комитет здравоохранения Петербурга сообщал, что все члены семьи находятся в состоянии средней степени тяжести. Взрослых поместили в НИИ скорой помощи, а двух малышей — в детскую больницу № 5. По последним данным НИИ имени Джанелидзе, 34-летняя мать и 45-летний отец в сознании. Сейчас их переводят из приемного покоя в отделение.

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Ленинградский аэропорт СНТ Отравление газом
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Комментарии
7
Alex Gold
1 час
мало баллонов. надо бооольше!
Igor_SPb
1 час
Я думал, у них пятилитровый баллончик "ручной", а тут целая батарея пятидесятилитровых, ещё и соединенных между собой, и не подключенные рядом стоят, всё это явно в коридоре. И двое маленьких детей в доме, которые всюду руки тянут. Это обязано было произойти.
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