Не дала зачитать речь. Ответчик объяснил суть конфликта с судьей в Приморском районе

Петербуржец семь лет судится с ЖСК из-за перепланировки квартиры, которая, по его словам, была признана законной еще в начале десятых. Герой новости о конфликте ответчика с судьей в Приморском районном суде Петербурга рассказал «Фонтанке», в чем была суть. История оказалась длинной.

По словам мужчины, перепланировка его квартиры была согласована решением Приморского районного суда Петербурга еще в 2011 году. Однако ЖСК-1310 уже семь лет подает на него иски в связи с ее якобы незаконностью, требуя у суда обязать его семью за свой счет отремонтировать общедомовое имущество. По всем искам суд выносил отказ. Но судья при этом уменьшала компенсацию судебных издержек ответчику, чем наносила ему «существенный ущерб», утверждает мужчина.

«На данном этапе я вынужден защищать себя сам, — пояснил он. — На судебном заседании 20 ноября, когда судья грубо прервала меня, не дав зачитать свою подготовленную на 3 страницы речь, и собралась выйти для вынесения решения, я заявил, что она нарушает мои гражданские права, и потребовал немедленно вызвать председателя суда для своей защиты от противоправных действий судьи».

Мужчина утверждает, что своими действиями пытался «пресечь незаконные действия судьи». Он подчеркнул, что действовал «на абсолютно законном основании», именно поэтому его за «подобные демарши» не наказывают, даже «не выписывают штраф за хулиганство». Ранее в пресс-службе судов Петербурга сообщали, что ответчик во время заседания устроил дебош и попытался применить к судье физическое насилие, после чего в зал вызвали приставов, которые вывели гражданина.

Слушали как раз заявление о взыскании судебных расходов: ответчик просил 500 тысяч рублей, но судья удовлетворила сумму в 200 тысяч. Мужчина также считает, что ему положена компенсация за «напрасно потраченное время вследствие подачи ненадлежащего иска», но в ней ему отказали во всех инстанциях.

За семь лет тяжб, по словам петербуржца, он потерял здоровье и стал инвалидом. А судебные иски он считает способом свести счеты с недовольными собственниками, которые не раз жаловались на работу жилищников.