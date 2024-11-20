Ответчик попытался напасть на судью в Петербурге, хотя суд встал на его сторону

Квартирный вопрос накалил обстановку в Приморском районном суде Петербурга. Яблоком раздора, что едва не привело к физическому насилию, стали 300 тысяч рублей.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе судов Петербурга 20 ноября, началось всё с того, что ЖСК подал иск против гражданина из-за незаконной перепланировки. Суд, однако, встал на сторону ответчика и истцу отказал. Сегодня же слушали заявление ответчика о взыскании судебных расходов. Мужчина просил 500 тысяч, а суд удовлетворил 200 тысяч рублей.

Ответчик начал дебош и попытался применить к судье физическое насилие, сообщили в пресс-службе. На место вызвали приставов, и те вывели мужчину из зала. При этом сам гражданин, по информации «Фонтанки», просил вызвать скорую и заявил, что судебные приставы его якобы избили. «Драки не было», — подчеркнули в пресс-службе судов.