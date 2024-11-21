Как это сделано? Промышленные предприятия Краснодарского края ждут туристов

Гостям Краснодарского края этой зимой предлагают посмотреть в «Индустриальный калейдоскоп Причерноморья». В нем можно увидеть всё — от нефти до ягод.

В маршрут включено шесть предприятий обрабатывающей промышленности и винного кластера Кубани. Посетить их можно за два дня путешествия вдоль Северо-Кавказской железной дороги. В ходе поездки можно познакомиться с тем, как делают в регионе сталь, стекло и цемент, как зреет вино и как выращивают ягоды и целебные травы. Гидами выступают сотрудники предприятий, которые рассказывают обо всем интересно и со знанием дела.

Краснодарский край входит в топ-10 России по развитию промышленного туризма. Шестьдесят предприятий, в том числе очень крупных, имеют собственные экскурсионные программы. Наибольшей популярностью, в особенности у семей, пользуются экскурсии на кондитерские фабрики, молочные и мясные фермы. Очевидный плюс такого вида отдыха в его познавательности и внесезонности: посетить цех по производству качественных и вкусных кубанских продуктов можно круглый год.

Источник: https://admkrai.krasnodar.ru







Пользуются популярностью экскурсии в трамвайно-троллейбусном депо. Гостям предлагают узнать историю первого ретровагона и выяснить, могут ли троллейбусы убирать снег, поучаствовать в викторине и измерить параметры рельсов. Не менее интересна прогулка по цементному заводу, история которого тесно связана с историей страны — поскольку в годы Великой Отечественной войны вся цементная промышленность региона была уничтожена. Ее восстановлением занимались специалисты со всех уголков страны.