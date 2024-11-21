Как это сделано? Промышленные предприятия Краснодарского края ждут туристов

Гостям Краснодарского края этой зимой предлагают посмотреть в «Индустриальный калейдоскоп Причерноморья». В нем можно увидеть всё — от нефти до ягод.
В маршрут включено шесть предприятий обрабатывающей промышленности и винного кластера Кубани. Посетить их можно за два дня путешествия вдоль Северо-Кавказской железной дороги. В ходе поездки можно познакомиться с тем, как делают в регионе сталь, стекло и цемент, как зреет вино и как выращивают ягоды и целебные травы. Гидами выступают сотрудники предприятий, которые рассказывают обо всем интересно и со знанием дела.
Краснодарский край входит в топ-10 России по развитию промышленного туризма. Шестьдесят предприятий, в том числе очень крупных, имеют собственные экскурсионные программы. Наибольшей популярностью, в особенности у семей, пользуются экскурсии на кондитерские фабрики, молочные и мясные фермы. Очевидный плюс такого вида отдыха в его познавательности и внесезонности: посетить цех по производству качественных и вкусных кубанских продуктов можно круглый год.
Пользуются популярностью экскурсии в трамвайно-троллейбусном депо. Гостям предлагают узнать историю первого ретровагона и выяснить, могут ли троллейбусы убирать снег, поучаствовать в викторине и измерить параметры рельсов. Не менее интересна прогулка по цементному заводу, история которого тесно связана с историей страны — поскольку в годы Великой Отечественной войны вся цементная промышленность региона была уничтожена. Ее восстановлением занимались специалисты со всех уголков страны.
Во время экскурсий многие предприятия Краснодарского края предоставляют туристам гостиницы, предлагают попробовать сытные и вкусные блюда местной кухни. Гости же после визита за закрытые обычно двери фабрик и комбинатов увозят с собой не только хорошие впечатления, но и знания об истории региона.