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Финансы ФНС просит признать юрлица книжного холдинга «Лабиринт» банкротами из-за долгов

ФНС просит признать юрлица книжного холдинга «Лабиринт» банкротами из-за долгов

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Федеральная налоговая служба просит признать банкротом основное юрлицо книжного холдинга «Лабиринт», куда входит издательство «Лабиринт пресс», розничную сеть «Книжный лабиринт», одноименный интернет-магазин и службу доставки «Л-пост». Инспекция ФНС России № 15 по Москве 19 ноября направила в Арбитражный суд Москвы соответствующее заявление.

Заявление подано в отношении ООО «Книготорговая компания „Лабиринт“», ранее аналогичное заявление к другому юрлицу холдинга — ООО «Сервисная компания „Лабиринт“» подала инспекция ФНС России № 25 по Москве, сообщает издание «Ведомости». Уточняется, что первый иск пока оставлен без движения до момента, когда инспекция предоставит доказательства наличия у должника такого объема имущества, которое позволит покрыть расходы по делу о банкротстве. Второй иск пока отсутствует в картотеке арбитражных дел.

В 2023–2024 годах у розничной сети «Книжный лабиринт», входящей в холдинг, сформировалась существенная задолженность перед поставщиками. Контрагенты, среди которых торговый дом БММ, издательства «ЭКСМО-АСТ», «Поляндрия No Age», «Синдбад», Ad Marginem и так далее, подали иски о нарушении обязательств по договорам поставки на сумму свыше 300 миллионов рублей.

В «Эксмо‑АСТ» рассказали «Ъ» о договорённости на отсрочку выплаты задолженности «Лабиринта» на условиях и под гарантии, «которые не подлежат разглашению». Вероятно, что «Эксмо‑АСТ» сможет получить в счёт долга доменное имя интернет‑магазина: так же банкротились Read.ru (ныне — Book24) и Kniga.ru (теперь — сайт «Эксмо»).

В мае 2024 года ФНС приостановила операции по счетам юрлиц сети, а в июле заблокировала счета в банках. На фоне задолженности перед поставщиками сеть «Книжный лабиринт» закрыла за 2023 год 24 торговые точки, а в июле 2024 года «Ведомости» сообщили о массовом увольнении сотрудников из холдинга из-за задержек зарплаты.

Перспективы взыскания задолженности будут зависеть от того, какое имущество есть у ООО «Книготорговая компания „Лабиринт“» и насколько оно ликвидное.

Единственным владельцем ООО «Книготорговая компания „Лабиринт“» и ООО «Лабиринт.ру» является Евгений Патрушев. Единственный владелец издательства — Наталья Рулева.

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