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Общество «Светлячок бесценен в огромной темноте». В Москве прощаются со звездой «Бриллиантовой руки» Светланой Светличной

«Светлячок бесценен в огромной темноте». В Москве прощаются со звездой «Бриллиантовой руки» Светланой Светличной

Звезда советского кино скончалась на 85-м году жизни

1 986
6 комментариев
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В московском Доме кино прощаются с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной. Звезда «Бриллиантовой руки» ушла из жизни в минувшую субботу, ей было 84 года.

Проститься с артисткой пришло пока не так много людей, сообщает 20 ноября MSK1.RU. Среди деятелей искусства можно увидеть актера Валерия Баринова и режиссера Александра Панкратова-Чёрного. Последний сказал: «Каждая встреча была доброй, веселой. Я Свете кликуху придумал „светлячок“. Маленький светлячок бесценен в огромной темноте», — цитирует Панкратова-Черного «СтарХит».

На входе в зал стоит портрет Светличной — некоторые оставляют цветы прямо здесь и уже потом заходят в зал, где проходит церемония.

Сообщается, что от имени президента РФ зачитала письмо со словами соболезнования родным и близким покойной директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина.

У гроба актрисы собрались самые близкие, другие занимают места в зрительном зале. Сегодня Светлану Светличную похоронят на Троекуровском кладбище. В последние годы она сильно болела.

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Комментарии
6
Zet
1 час
Прохор Шаляпин там?
GRAY
1 час
Помню,я сильно удивился, увидев её в титрах "семнадцати мгновений весны"... А то ведь её и вспоминают обычно по единственному фильму!
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