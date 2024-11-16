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Афиша Plus Общество Родственники Светличной рассказали о продолжительной болезни артистки. Ее похоронят на Троекуровском

Родственники Светличной рассказали о продолжительной болезни артистки. Ее похоронят на Троекуровском

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Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную похоронят на Троекуровском кладбище, об этом 16 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на Гильдию актеров.

«Это произошло сегодня утром. Тяжелая продолжительная болезнь», — рассказала Ольга, невестка Светланы Светличной (цитата по РБК).

О госпитализации Светличной сообщали еще два года назад. Уже тогда родственники говорили о давней болезни актрисы. Она умерла этим утром, ей было 84 года. Наибольшую известность ей принесла роль роковой соблазнительницы Анны Сергеевны в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

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