Родственники Светличной рассказали о продолжительной болезни артистки. Ее похоронят на Троекуровском

Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную похоронят на Троекуровском кладбище, об этом 16 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на Гильдию актеров.

О госпитализации Светличной сообщали еще два года назад. Уже тогда родственники говорили о давней болезни актрисы. Она умерла этим утром, ей было 84 года. Наибольшую известность ей принесла роль роковой соблазнительницы Анны Сергеевны в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».