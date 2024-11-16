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Происшествия Умерла Светлана Светличная

Умерла Светлана Светличная

18 019
36 комментариев

Умерла актриса и заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщает «Российская газета» со ссылкой на киноведа Вячеслава Шмырова.

Причина смерти не называется. Известно, что 84-летняя актриса в последние годы тяжело болела.

Светлана Светличная

Светлана Светличная родилась 15 декабря 1940 года в Ленинакане (ныне Гюмри), Армянская ССР, в русской семье. Отец, Афанасий Светличный, был военным и служил в контрразведке СМЕРШ во время Великой Отечественной войны. Мать, Мария Светличная, оказала большое влияние на выбор дочери стать актрисой.

Актриса училась во ВГИКе на курсе Михаила Ромма и после окончания института в 1963 году начала свою карьеру в Театре-студии киноактёра. Её дебют в кино состоялся в 1959 году в фильме Михаила Калика «Колыбельная». Наибольшую известность ей принесла роль роковой соблазнительницы Анны Сергеевны в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», которая стала знаковой для её карьеры.

Светлана Светличная была замужем дважды; её первый муж — актёр Владимир Ивашов, от которого у артистки двое сыновей — Алексей и Олег (умер в 2006 году), вторым ее супругом был бард Сергей Смирнов-Сокольский, брак с которым продлился 27 дней.

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Комментарии
36
281006081
1 час
Актриса была никакая, ну а в 84 года... Люди при этом режиме вообще умирают молодыми, так отлично пожила. Куда уж больше?
Эд Хэммет
2 часа
Прекрасная актриса и редкой красоты женщина. Земля ей пухом! А фото можно было бы и другое найти, не там, где ей 80, а там, где ей 20.
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