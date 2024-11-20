Болгарское убийство догнало мастера на все руки в Петербурге

50-летний мужчина с Купчинской улицы накануне проснулся в изоляторе временного содержания в статусе подозреваемого. В Петербурге его знают как мастера на все руки. На сайте по поиску специалистов мужчина предлагает помощь с ремонтом, электрикой и изготовлением мебели. Воспользовавшиеся, судя по отзывам, остались довольны результатом.

С оперативниками уголовного розыска мастер не разминулся на Малой Балканской улице два дня назад. Его искали по делу об убийстве, которое было возбуждено в октябре этого года следствием Фрунзенского района Петербурга. Случилось всё за границей ещё в 2019 году. Согласно материалам, в начале ноября в жилом комплексе в болгарском Бургасе мужчина не нашёл общего языка с местным и забил его до смерти.