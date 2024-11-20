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Общество В Петербурге задержали мужчин, устроивших ночлег в кинозале

В Петербурге задержали мужчин, устроивших ночлег в кинозале

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2 комментария

В Петербурге задержали двух мужчин после того, как они закрылись в кинозале на Сиреневом бульваре Выборгского района, чтобы выспаться. Об этом во вторник, 19 ноября, стало известно «Фонтанке».

Утром в Bliss Сinema обнаружили двух мужчин, которые закрылись в кинозале, не желая покидать помещение ради желанного сна. В связи с этим сотрудники кинотеатра вызвали полицейских, которые по итогу доставили петербуржцев в отдел полиции.

Как «Фонтанке» сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в отношении мужчин в возрасте 41 и 36 лет оформили протокол о мелком хулиганстве. Задержанных отпустили.

Ранее учащийся Электромашиностроительного колледжа получил протокол о мелком хулиганстве и уголовное дело после глупой выходки на севере Петербурга. Юноша на своей странице грезил о «тонированном „Мерсе“» и «люстрах на хвосте».

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Ночлег Кинотеатр Хулиганство
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Комментарии
3
Гость
23 минуты
Снова отечественные неспециалисты со своими культурными традициями... 🥱
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