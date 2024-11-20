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Город В Петербурге может закрыться «кинотеатр без попкорна» Angleterre Cinema Lounge. С ним расторгли договор аренды

В Петербурге может закрыться «кинотеатр без попкорна» Angleterre Cinema Lounge. С ним расторгли договор аренды

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2 комментария

Кинотеатр Angleterre Cinema Lounge может прекратить работу сразу после новогодних праздников. Об этом «Фонтанке» рассказал председатель правления фонда «Кинотеатр», управляющего кинозалом, Станислав Ершов. По его словам, площадка закроет двери 9 января в связи с ремонтом первого этажа отеля «Англетер». А вот откроется ли снова, уверенности нет. Гостиница расторгла с оператором договор аренды.

Команда Angleterre Cinema Lounge не теряет надежды договориться с новым арендатором — ресторанной группой «Счастье», но та пока не приняла окончательного решения о том, хочет ли сохранить кинотеатр, так что за два месяца до начала реконструкции судьба проекта остается подвешенной, пояснил Станислав Ершов.

Управляющая «Англетером» Анна Крюкова на момент публикации не ответила на вопрос «Фонтанки» о концепции предстоящего переустройства первого этажа и сохранении кинотеатра. В пресс-службе «Счастья» сообщили, что пока не готовы делиться подробностями проекта.

Кинотеатр в «Англетере» работает с 2013 года. Концепция предполагает показ фестивального и авторского кино в оригинальной версии с русскими субтитрами и категорический запрет на еду в зале («кино без попкорна»). Кинотеатр входил рейтинг ТОП-50 артхаусных кинотеатров Европы по версии издательства Spotted by Locals.

Подробнее о том, почему «Англетер» избавляется от кинотеатра и деятели культуры считают правильным его сохранить, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии
2
kerkir
14 минут
Как жаль! Практически всё, что стоило смотреть, смотрел здесь, без дубляжа только здесь было.
Гость
51 минута
Строго говоря, это не кинотеатр, а видеосалон. Фактически - приложение к ресторану, для любителей дешевого понта, делающих колхозные селфи в китчевых интерьерах, которые слаще морковки ничего не пробовали.
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