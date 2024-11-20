В Петербурге может закрыться «кинотеатр без попкорна» Angleterre Cinema Lounge. С ним расторгли договор аренды

Кинотеатр Angleterre Cinema Lounge может прекратить работу сразу после новогодних праздников. Об этом «Фонтанке» рассказал председатель правления фонда «Кинотеатр», управляющего кинозалом, Станислав Ершов. По его словам, площадка закроет двери 9 января в связи с ремонтом первого этажа отеля «Англетер». А вот откроется ли снова, уверенности нет. Гостиница расторгла с оператором договор аренды.

Команда Angleterre Cinema Lounge не теряет надежды договориться с новым арендатором — ресторанной группой «Счастье», но та пока не приняла окончательного решения о том, хочет ли сохранить кинотеатр, так что за два месяца до начала реконструкции судьба проекта остается подвешенной, пояснил Станислав Ершов.

Управляющая «Англетером» Анна Крюкова на момент публикации не ответила на вопрос «Фонтанки» о концепции предстоящего переустройства первого этажа и сохранении кинотеатра. В пресс-службе «Счастья» сообщили, что пока не готовы делиться подробностями проекта.

Кинотеатр в «Англетере» работает с 2013 года. Концепция предполагает показ фестивального и авторского кино в оригинальной версии с русскими субтитрами и категорический запрет на еду в зале («кино без попкорна»). Кинотеатр входил рейтинг ТОП-50 артхаусных кинотеатров Европы по версии издательства Spotted by Locals.