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Финансы «Мы в это верим»: Володин выразил надежду на снижение ключевой ставки в 2025 году благодаря действиям ЦБ

«Мы в это верим»: Володин выразил надежду на снижение ключевой ставки в 2025 году благодаря действиям ЦБ

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2 комментария

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 19 ноября выразил надежду на снижение ключевой ставки в следующем году в результате действий руководства Банка России. Свое заявление председатель ГД сделал в ходе обсуждения основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025–2027 гг.

Комментируя заявление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о том, что снижение ключевой ставки может начаться в 2025 году, в отсутствие новых шоков для экономики, Володин сказал: «Мы в это верим и надеемся, что вашего профессионализма, мудрости, опыта вместе с коллегами из правительства будет достаточно для того, чтобы это состоялось».

Он также заверил, что законодатели готовы помочь в борьбе с ростом инфляции — «плечо подставить и сделать все для того, чтобы она снижалась» (цитата по «Интерфакс»).

Володин призвал правительство и министров «вместе сделать все для того, чтобы остановить рост инфляции».

«В этом наш долг перед гражданами нашей страны. Президент именно так задачи ставит», добавил он.

ЦБ повысил ключевую ставку сразу с 19% до 21% годовых 25 октября. Решение регулятор объяснил тем, что инфляционные ожидания продолжают увеличиваться, а внутренний спрос растет значительно быстрее расширения предложения товаров и услуг.

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Вячеслав Володин Госдума Ключевая ставка Снижение Эльвира Набиуллина
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Комментарии
2
ixform
8 минут
что могу сказать надежда на отсутствие роста курса доллара её нет читается легко сценарий роста курса доллара выше уровня прибыли по депозитам в этой связи мы не можем гарантировать изменение плана при раскрытии его деталей видимо если уничтожить основание для роста ключевой ставки а именно целевой показатель по инфляции то можно снизить ключевую ставку кто на чьей стороне я не в курсах
Гость
1 минута
Не получится у них ничего.
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