«Мы в это верим»: Володин выразил надежду на снижение ключевой ставки в 2025 году благодаря действиям ЦБ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 19 ноября выразил надежду на снижение ключевой ставки в следующем году в результате действий руководства Банка России. Свое заявление председатель ГД сделал в ходе обсуждения основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025–2027 гг.

Комментируя заявление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о том, что снижение ключевой ставки может начаться в 2025 году, в отсутствие новых шоков для экономики, Володин сказал: «Мы в это верим и надеемся, что вашего профессионализма, мудрости, опыта вместе с коллегами из правительства будет достаточно для того, чтобы это состоялось».

Он также заверил, что законодатели готовы помочь в борьбе с ростом инфляции — «плечо подставить и сделать все для того, чтобы она снижалась» (цитата по «Интерфакс»).