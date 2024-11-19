«Мы в это верим»: Володин выразил надежду на снижение ключевой ставки в 2025 году благодаря действиям ЦБ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 19 ноября выразил надежду на снижение ключевой ставки в следующем году в результате действий руководства Банка России. Свое заявление председатель ГД сделал в ходе обсуждения основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025–2027 гг.
Комментируя заявление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о том, что снижение ключевой ставки может начаться в 2025 году, в отсутствие новых шоков для экономики, Володин сказал: «Мы в это верим и надеемся, что вашего профессионализма, мудрости, опыта вместе с коллегами из правительства будет достаточно для того, чтобы это состоялось».
Он также заверил, что законодатели готовы помочь в борьбе с ростом инфляции — «плечо подставить и сделать все для того, чтобы она снижалась» (цитата по «Интерфакс»).
Володин призвал правительство и министров «вместе сделать все для того, чтобы остановить рост инфляции».
«В этом наш долг перед гражданами нашей страны. Президент именно так задачи ставит», добавил он.
ЦБ повысил ключевую ставку сразу с 19% до 21% годовых 25 октября. Решение регулятор объяснил тем, что инфляционные ожидания продолжают увеличиваться, а внутренний спрос растет значительно быстрее расширения предложения товаров и услуг.
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