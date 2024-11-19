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Финансы «Лишено смысла»: Набиуллина прокомментировала слухи о заморозке вкладов россиян

«Лишено смысла»: Набиуллина прокомментировала слухи о заморозке вкладов россиян

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6 комментариев

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина назвала «бессмыслицей» разговоры о том, что банки не смогут выполнять обязательства перед вкладчиками и поэтому заморозят их деньги. Ее слова приводит пресс-служба Банка России.

Набиуллина рассказала о разных слухах. Например, что банки якобы не в состоянии выплачивать повышенные процентные ставки или что вкладов так много, что после снижения процентной ставки они выйдут на рынок, что приведет к резкому ускорению инфляции. «В профессиональной среде эти сценарии вообще не обсуждаются, потому что они начисто лишены смысла», — заявила глава ЦБ.

Она рассказала, что проценты по вкладам банки платят за счет процентов по кредитам. И добавила, что ставки по кредитам всегда выше, чем по депозитам, потому и прибыльнее.

Кредиты по высокой ставке берет бизнес, добавила Набиуллина. «Центральный банк будет снижать ключевую ставку только по мере снижения инфляции, <…> поэтому здесь мы никаких рисков абсолютно не видим», — резюмировала глава ЦБ.

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Комментарии
10
ДЕД
4 минуты
Значит будут грабить... (С).
275954159
4 минуты
Значит точно заморозят
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