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Финансы Набиуллина: если бы ЦБ не повышал ставку, инфляция была бы 20-30%

Набиуллина: если бы ЦБ не повышал ставку, инфляция была бы 20-30%

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35 комментариев

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая перед депутатами Госдумы 19 ноября, объяснила, почему ее ведомство так высоко подняло ключевую ставку.

Эльвира Набиуллина считает, что нынешняя политика Центробанка позволит снизить инфляцию до 4,5–5% в 2025 году, а затем ее стабилизировать около 4%. По мере замедления инфляции глава ЦБ пообещала плавное снижение ключевой ставки.

Глава ЦБ предложила критикующим жесткую политику депутатам уйти от дилеммы «или решение задач по развитию экономики, или снижение инфляции». По ее мнению, вопрос так не стоит. На самом деле, главная угроза для развития экономики — это как раз резкий рост цен, с которым и борется сейчас регулятор в первую очередь.

«Наша политика направлена на сдерживание роста цен. Без этого устойчивый рост экономики невозможен. Инфляция остается высокой уже четвертый год подряд. За эти четыре года накопилась большая инерция в инфляционных ожиданиях граждан и бизнеса. Это заставляет нас действовать решительно, чтобы недуг не стал хроническим», — объяснила Эльвира Набиуллина.

Она провела краткий курс финансового ликбеза для народных избранников. В стране, по ее словам, наблюдается быстрый рост спроса. Он разогревается кредитами и «бюджетным стимулом», то есть масштабными вливаниями госденег в различные отрасли. На этом фоне происходит быстрый рост цен, который, на взгляд Центробанка, обусловлен тем, что производство и поставка товаров не поспевают за спросом.

При этом главным сдерживающим фактором для экономики Эльвира Набиуллина видит не высокие ставки по кредитам, а катастрофическую нехватку рабочих рук. Она признает, что доступность кредитов за последние месяцы с ростом ключевой ставки сильно снизилась.

«На наших встречах депутаты, напротив, часто называли дорогой кредит главным барьером для бизнеса и приводили конкретные примеры, где это действительно так. Но мы не можем на отдельных примерах принимать системные решения в макроэкономической политике. Наши инструменты воздействуют на всю экономику, на все предприятия сразу. Мы работаем на основе данных, которые позволяют судить об общей картине экономической ситуации», — рассказала Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что слышит много разговоров о том, что без доступных кредитов не будет инвестиций. Однако, по мнению главы ЦБ, подобные рассуждения ошибочны: и в 2025 году будут не только компаний, но и отрасли, которые продолжат развиваться. Кроме того, отметила Набиуллина, у части компаний уже достаточно набраны мощности для того, чтобы удовлетворить текущий спрос.

 «Инвестиции могут и несколько снизиться — это нормально и естественно. Но в целом по экономике они останутся на высоком уровне, достигнутом в последнее время. Даже несмотря на то, что какое-то время кредит будет дорогим», — добавила глава ЦБ.

В качестве обоснования своей позиции и уверенности в том, что инвестиционная активность бизнеса не будет сильно падать из-за дорогих кредитов, Эльвира Набиуллина привела такие цифры. Совокупная прибыль всех российских компаний составила 32 трлн рублей. А в этом году отметка в 33 триллиона была пройдена уже в августе.

«Сейчас мы находимся в переломной точке. По оценке банков и предприятий, уже в ближайшие месяцы можно ожидать общего замедления роста корпоративного кредитного портфеля, уменьшения его вклада в рост совокупного спроса. С некоторым лагом это приведет к замедлению текущей инфляции, а затем мы увидим перелом и в показателях годовой инфляции, — считает глава ЦБ. —  Это и будет подтверждением, что денежно-кредитная политика достигла, наконец, требуемой жесткости, чтобы — с учетом всех прочих обстоятельств, влияющих на инфляцию, — обуздать рост цен».

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Комментарии
35
Cashmare
1 час
это всё россиянцы виноваты, да, все масло сожрали, и коров всех сожрали, и яйца все сожрали, теперь коровам неоткуда вылупляться
Zet
1 час
Была бы 20-30??? Ахаха! Так она такая и есть! Сапхизадовна тонко шутит...
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