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Происшествия Общество Вооруженный ножом человек устроил резню в Нью-Йорке. Убиты двое, одна жертва — в тяжелом состоянии

Вооруженный ножом человек устроил резню в Нью-Йорке. Убиты двое, одна жертва — в тяжелом состоянии

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3 комментария

Полиция Нью-Йорка арестовала мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек и причинении тяжелых ранений третьему в ходе серии нападений с кухонными ножами на прохожих. Об этом 18 ноября сообщает The Guardian.

Атаки начались рано утром в понедельник, когда первая жертва — 36-летний мужчина — была смертельно ранена ножом в живот. Убийство произошло в 08:20 на строительной площадке, где работала жертва. Еще один 68-летний мужчина получил несколько ножевых ранений и скончался примерно через два часа после первого нападения. Третье нападение произошло позже в понедельник: жертвой стала 38-летняя женщина. Сейчас она в критическом состоянии находится в местной больнице.

По словам начальника детективного отдела полиции Нью-Йорка Джо Кенни, подозреваемый — 51-летний бездомный мужчина, ранее подвергавшийся восьми арестам только в Нью-Йорке. Задержать его удалось благодаря таксисту, который заметил последнее нападение возле штаб-квартиры ООН и сообщил об этом полицейскому.

Полиция заявила, что мужчина, по-видимому, выбирал жертв наугад.

«Он просто подошел к ним и начал нападать на них с ножами», — сказал Кенни.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс назвал этот инцидент ярким свидетельством серьезных проблем в системе уголовного правосудия, которая не смогла предотвратить эту трагедию.

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Комментарии
3
iayaaz
19 минут
ставлю на чёрное...
Гость
1 минута
Псих голосовавший за Байдена поди, который очень расстроился, когда тот проиграл..
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