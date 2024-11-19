Вооруженный ножом человек устроил резню в Нью-Йорке. Убиты двое, одна жертва — в тяжелом состоянии

Полиция Нью-Йорка арестовала мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек и причинении тяжелых ранений третьему в ходе серии нападений с кухонными ножами на прохожих. Об этом 18 ноября сообщает The Guardian.
Атаки начались рано утром в понедельник, когда первая жертва — 36-летний мужчина — была смертельно ранена ножом в живот. Убийство произошло в 08:20 на строительной площадке, где работала жертва. Еще один 68-летний мужчина получил несколько ножевых ранений и скончался примерно через два часа после первого нападения. Третье нападение произошло позже в понедельник: жертвой стала 38-летняя женщина. Сейчас она в критическом состоянии находится в местной больнице.
По словам начальника детективного отдела полиции Нью-Йорка Джо Кенни, подозреваемый — 51-летний бездомный мужчина, ранее подвергавшийся восьми арестам только в Нью-Йорке. Задержать его удалось благодаря таксисту, который заметил последнее нападение возле штаб-квартиры ООН и сообщил об этом полицейскому.
Полиция заявила, что мужчина, по-видимому, выбирал жертв наугад.
«Он просто подошел к ним и начал нападать на них с ножами», — сказал Кенни.
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс назвал этот инцидент ярким свидетельством серьезных проблем в системе уголовного правосудия, которая не смогла предотвратить эту трагедию.
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