Стало известно число пострадавших в ДТП с участием автобуса, съехавшего в кювет под Выборгом

Семь человек пострадало в ДТП с автобусом в Выборгском районе Ленобласти, случившемся утром 18 ноября. Как стало известно «Фонтанке», пассажиры обошлись без серьезных травм.

Среди пострадавших — шесть женщин и один мужчина от 39 лет до 66 лет. У каждого из них после аварии диагностировали дисторзию шейного отдела позвоночника и ушиб коленного сустава. Все пассажиры, получившие травмы, были доставлены в Центральную районную больницу Выборга.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что рейсовый автобус ПАЗ, следовавший по маршруту № 135 Советский — Выборг в сторону Выборга, съехал с дороги и врезался в каменный блок.

Предположительно, водитель не справился с управлением из-за отказа тормозов.