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Происшествия Автобус под Выборгом могли отправить в кювет отказавшие тормоза. Показываем валун, вставший на его пути

Автобус под Выборгом могли отправить в кювет отказавшие тормоза. Показываем валун, вставший на его пути

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6 комментариев

Стали известны подробности аварии с участием пассажирского автобуса, которая произошла в Выборгском районе Ленобласти утром 18 ноября. По данным спасателей, пострадавших было больше четырех.

Сообщение о ДТП в поселке Советский поступило в экстренные службы в 7:58, сообщили в пресс-службе Леноблпожспаса. Рейсовый автобус ПАЗ, следовавший по маршруту № 135 Советский — Выборг в сторону Выборга, съехал с дороги и врезался в каменный блок. Предположительно, водитель не справился с управлением из-за отказа тормозов, добавляют спасатели.

В момент ДТП в салоне автобуса было 30 пассажиров. По данным Леноблпожспаса, пострадали шесть человек. Их осмотрели медики скорой помощи, а от госпитализации пострадавшие отказались. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщали о четырех пострадавших в состоянии средней тяжести.

По данным Леноблтранса, в аварию попал автобус перевозчика «ВипЛайн», пишет 47News. За рулем был 54-летний водитель, сообщили в главке.

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Комментарии
6
VKuser15335355
29 минут
Настоящий водитель может ехать и без тормозов. Хватит этих сказок про отказавшие тормоза. За свой 34 летний стаж, я такого не встречал. Были случаи отказа тормозов, но это происходит постепенно и тормоза ещё работают 3-5 нажатий. Этого хватает чтобы профессионал снизил скорость и остановился. У водителя просто отсутствие опыта и превышение скорости.
hayalci33
10 минут
Дорога в тех местах очень сильно петляет. Нужно как минимум было соблюдать скоростной режим....
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