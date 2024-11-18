Автобус под Выборгом могли отправить в кювет отказавшие тормоза. Показываем валун, вставший на его пути

Стали известны подробности аварии с участием пассажирского автобуса, которая произошла в Выборгском районе Ленобласти утром 18 ноября. По данным спасателей, пострадавших было больше четырех.

Источник: Пресс-служба Леноблпожспаса







Сообщение о ДТП в поселке Советский поступило в экстренные службы в 7:58, сообщили в пресс-службе Леноблпожспаса. Рейсовый автобус ПАЗ, следовавший по маршруту № 135 Советский — Выборг в сторону Выборга, съехал с дороги и врезался в каменный блок. Предположительно, водитель не справился с управлением из-за отказа тормозов, добавляют спасатели.

Источник: Пресс-служба Леноблпожспаса







В момент ДТП в салоне автобуса было 30 пассажиров. По данным Леноблпожспаса, пострадали шесть человек. Их осмотрели медики скорой помощи, а от госпитализации пострадавшие отказались. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщали о четырех пострадавших в состоянии средней тяжести.

По данным Леноблтранса, в аварию попал автобус перевозчика «ВипЛайн», пишет 47News. За рулем был 54-летний водитель, сообщили в главке.