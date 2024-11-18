Рождественская ярмарка перекроет центр Петербурга до конца января

с 0:00 до 23:59 19 ноября — на Кленовой улице от Манежной площади до Инженерной улицы;

с 0:00 19 ноября до 23:59 22 января — на Кленовой улице от Инженерной улицы до Замковой улицы;

с 0:00 20 ноября до 23:59 27 ноября и с 0:00 14 января до 23:59 22 января — на Дворцовой площади вдоль домов 4 и 6-8;

с 0:00 до 23:59 23 ноября — на Манежной площади, Итальянской улице от Малой Садовой улицы до Караванной улицы, Караванной улице от дома 15 по набережной Фонтанки до дома 16 по Караванной;

с 0:00 24 ноября до 23:59 22 января — на Итальянской улице от Караванной улицы до Манежной площади и на Караванной от дома 15 по набережной Фонтанки до дома 16 по Караванной улице;