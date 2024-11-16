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Город На Дворцовой площади начали строить гигантскую горку. Фото

На Дворцовой площади начали строить гигантскую горку. Фото

2 147
1 комментарий

Инструменты и доски привезли на Дворцовую площадь для сборки гигантской горки для проведения новогодних праздников. Начало процесса в субботу, 16 ноября, заметил корреспондент «Фонтанки».

Горка для катания высотой 8 метров появится на участке между Дворцовой площадью и Певческим мостом. Рядом установят элементы новогоднего оформления и стилизованные торговые павильоны.

Работать для посетителей аттракцион будет с 9 декабря по 8 января во время Рождественской ярмарки на Дворцовой площади. Заказчиком и исполнителем выступает СПб ГБУ «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг».

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Комментарии
2
Гость
3 минуты
Уровень развития : кататься с горки.
111111111111118
1 час
Хочешь убедиться, что Земля поката? Садись на собственные ягодицы, и катись! (С) Маяковский
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