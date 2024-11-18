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Происшествия Из болота под Сертолово вытянули 80-килограммового Хана

Из болота под Сертолово вытянули 80-килограммового Хана

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8 комментариев

Крупного пса искали целый день в микрорайоне Черная речка города Сертолово (Всеволожский район) и в итоге нашли в болоте. Его спасли, и воскресный день он провёл дома под одеялом. Об этом рассказывает 17 ноября комитет правопорядка и безопасности Ленобласти в своем канале.

80-килограммовая 14-летняя среднеазиатская овчарка по кличке Хан пропала в субботу около 10 часов утра. Хозяева всей семьёй искали его до вечера, а около семи часов направили заявку спасателям. Оказалось, что пёс провалился в болото. Как он туда попал, непонятно — возможно, испугался громких звуков и убежал. На место в считанные минуты прибыла дежурная смена 100 пожарной части Леноблпожспаса. Спасательная операция длилась час.

«Задача оказалась не из простых: внушительных размеров собаку пришлось вытаскивать из болота с помощи подручных средств и транспортировать её до дома при помощи спасательных петель. Пожарным в этом помогали заявители, которые подбадривали испуганное и уставшее животное», - рассказывают в комитете.

В воскресенье хозяева снова вышли на связь. Они передали спасателям огромное спасибо за спасение жизни не просто собаки, а члена семьи. А с Ханом всё хорошо: он поел, обсох и весь день приходит в себя под одеялом.

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Комментарии
8
282132293
1 час
Доброе дело сделали
Noisymouse
1 час
Бедняга(( Спасибо, люди!
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