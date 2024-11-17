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Происшествия После стрельбы на Петроградской стороне задержан водитель каршеринга с пистолетом

После стрельбы на Петроградской стороне задержан водитель каршеринга с пистолетом

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1 комментарий

Полицейские в Петербурге задержали агрессивного участника дорожного конфликта на Петроградской стороне, сообщает 17 ноября пресс-служба ГУ МВД.

Инцидент произошёл 15 ноября около 22 часов на улице Академика Павлова, 16. По предварительным данным, повздорили 34-летний заявитель и водитель каршерингового «Форда Транзита». Тот выстрелил выстрелил в оппонента из аэрозольного устройства «Пионер» и скрылся. Пострадавший за медпомощью не обращался, но пошёл в полицию. Там возбудили уголовное дело о хулиганстве (статья 213, часть 2, УК РФ).

«16 ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в этом преступлении был задержан, им оказался 36-летний водитель-экспедитор, проживающий на Туристской улице», — рассказывает полиция.

«Пионер» у мужчины изъяли, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Комментарии
1
Гость
6 минут
И снова отечественные неспециалисты навязывают нашему обществу свои культурные традиции, подавая пример приезжим. 🥱 Не могли бы наши местные опытные меховеды на скорую руку дать свою экспертную оценку места происхождения этой шерсти? 🙄
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