После стрельбы на Петроградской стороне задержан водитель каршеринга с пистолетом

Полицейские в Петербурге задержали агрессивного участника дорожного конфликта на Петроградской стороне, сообщает 17 ноября пресс-служба ГУ МВД.

Инцидент произошёл 15 ноября около 22 часов на улице Академика Павлова, 16. По предварительным данным, повздорили 34-летний заявитель и водитель каршерингового «Форда Транзита». Тот выстрелил выстрелил в оппонента из аэрозольного устройства «Пионер» и скрылся. Пострадавший за медпомощью не обращался, но пошёл в полицию. Там возбудили уголовное дело о хулиганстве (статья 213, часть 2, УК РФ).

«16 ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в этом преступлении был задержан, им оказался 36-летний водитель-экспедитор, проживающий на Туристской улице», — рассказывает полиция.

«Пионер» у мужчины изъяли, решается вопрос об избрании меры пресечения.