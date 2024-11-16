«Не возникло вопросов, кому это нужно спустя столько лет». Азиза сама вызвалась в суд по делу убийства Талькова

«Свидетель прочитала про своих коллег и сама связалась со мной, выразив готовность прийти в суд и дать показания. И у человека не возникло вопросов, как у некоторых, зачем и кому это нужно через столько лет», — заявила Лебедева.

По ее словам, пока среди звезд мало тех, кто не ставит суду условия своей явки. Свои показания должны дать еще Олег Газманов, Богдан Титомир и Лолита.

Ранее в Петроградском райсуде Петербурга выступила Наташа Королёва . События, развернувшиеся 6 октября 1991 года, она помнит смутно — в тот момент, когда за кулисами Игорь Тальков, его концертный директор Валерий Шляфман, два охранника и концертный директор Азизы Игорь Малахов выясняли отношения, Королёва начала выступление. Первая песня была исполнена сольно, вторая — вместе с Игорем Николаевым. На середине выступления их прервал ведущий Сергей Кальварский, который спросил, есть ли в зале врачи.

На вопрос, имеет ли значение очередность выступления для артиста, Королёва сказала, что, по большому счету, нет, «но у кого-то есть свои собственные амбиции». Однако конфликт в 1991 году между представителями Азизы и Талькова начался как раз из-за спора, кто выйдет на сцену перед Газмановым, поскольку выступать к концу считалось престижней. По версии следствия, Шляфман воспользовался тем, что охранники Талькова держали вооруженного револьвером Малахова, и якобы выхватил оружие. Целился в охранника Азизы, но попал в Талькова. В итоге музыкант погиб от сочетанной раны в левую руку, легкое и сердце.