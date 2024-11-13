«Звезда, которая светит ярче, диктует свои условия». Наташа Королёва в суде по Талькову рассказала о грязи и анархии

Источник: Дарья Лебедева / Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга







Из-за анархии «тех времен» концертного режиссера никто не слушал, а коридоры дворца спорта были такими, что грязь на полу можно было перепутать с кровью. Наталия Порывай, больше известная как певица Наташа Королёва, дала показания в петербургском суде по делу об убийстве 33-летней давности.

Дело об убийстве Талькова продолжает слушать Петроградский районный суд Петербурга. Свидетелями были заявлены все дожившие до сегодняшних дней музыканты, которые участвовали в роковом сборном концерте и, например, присутствовавшие в зале продюсеры. 13 ноября, кроме Наталии Владимировны, в суде ждали ее бывшего супруга и партнера по сцене Игоря Николаева, а также Александра Толмацкого — в год убийства директор группы «Эскадрон» Олега Газманова, он же отец Децла. Но приехала только Королёва.

Источник: Дарья Лебедева / Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Наталия Порывай ждала начала заседания вместе со своим представителем. Как она объяснила помощнику судьи, сопровождающая ее женщина адвокатом не является. «Зачем мне адвокат», — немного повысила голос певица.

Источник: Надежда Мазакина / «Фонтанка.ру»

Источник: Надежда Мазакина / «Фонтанка.ру»

От общения с прессой она сразу отказалась и даже предположила, что «тут сейчас устроят шоу». После допроса тоже не до комментариев — «мы на поезд сразу, у нас гастроли».

Про события 6 октября 1991 года артистка помнит немного, но дело не только в сроках давности — она толком ничего не видела. В тот момент, когда за кулисами Тальков, его концертный директор Валерий Шляфман, два охранника и концертный директор Азизы Игорь Малахов выясняли отношения, Королёва начала выступление. Первую песню она спела сольно, вторую начала вместе с Николаевым. Примерно на середине выступления их прервал Сергей Кальварский, который вел весь концерт. По воспоминаниям Наталии, он спросил, есть ли в зале врачи, и сообщил, что стреляли в Талькова. «Тогда никто не понимал, что произошло. Сказали, что стреляли, ранили и скорая увезла», — вспомнила Королёва.

После этого порядка 20 минут свидетельница и все, кто с ней выступал, оставались на сцене. Затем их провели в гримерку. В суде певица рассказала, что ничего особенного в коридоре не видела, не было ни ажиотажа, ни пятен крови, ни запаха пороха. «Как будто ничего не происходило», — вспоминает певица. Из-за этих слов позже суду пришлось зачитать ее более ранние показания, в которых она говорила, что все же видела на полу кровь. Спорить с ними артистка не стала, но поделилась, что из-за шока и эмоций могла и перепутать. «В то время гримерные и коридоры были не очень чистыми, если уж честно. Не факт, что это была кровь», — объяснила Королёва. Версии произошедшего она с коллегами после завершения концерта особо не обсуждала, было ясно только, что скандал начался из-за очередности выступлений. «В нашем бизнесе эти версии, которые звучат, порой настолько выдуманные, что я, например, имея опыт, никогда к ним не прислушиваюсь. Потому что, когда вещи серьезные, в этом должен разбираться суд», — поделилась Королёва. О смерти Талькова она узнала только на следующий день из новостей.

Источник: Надежда Мазакина / «Фонтанка.ру»

Что касается ее взаимоотношений с Тальковым, то их и не было, знакома с ним певица была только шапочно, в день концерта видела его за завтраком — все участники жили на одном теплоходе. Шляфмана она не знала вовсе, Азизу тоже не смогла охарактеризовать — Наталия даже не знала, что она принимает участие в концерте.

— Скажите, пожалуйста, имеет значение очередность выступления для артиста?

— Вы знаете, по большому счету не имеет. Но бывают разные ситуации, у кого-то есть свои собственные амбиции.

Свидетель также рассказала суду, что очередность выступления определяет режиссер программы. «В те годы была анархия во всем и режиссера мало кто слушал. Поэтому, так скажем, звезда, которая ярче светит, она и диктует свои условия», — заключила певица.

Источник: Дарья Лебедева / Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга







После смерти Талькова следствие рассматривало две версии — стрелял Малахов или Шляфман. Первый скрылся сразу после концерта, Шляфман уехал в Израиль в феврале 1992 года и в Россию уже не возвращался. Следы пороха на рубашке Шляфмана и трасологическая экспертиза стали доказательствами того, что стрелял все же директор Талькова. Расследование дела было возобновлено пару лет назад, после того как на прием к главе СК Бастрыкину пришла вдова Талькова. Малахов к этому моменту уже умер. Недавно петербургские следователи встречались с Шляфманом в Израиле. Он уже 33 года как не признает вину. Дело движется к заочному приговору.

Надежда Мазакина, “Фонтанка.ру”

Подсудимый Валерий Шляфман был концертным директором музыканта всего несколько месяцев. Ходили разговоры, что Шляфман вел себя достаточно скандально и провоцировал конфликты. Драка, в которой погиб Тальков, началась из-за ссоры с охранником Азизы Игорем Малаховым — спорили, кто выйдет на сцену перед Газмановым, выступать ближе к концу считалось престижней. Следствие полагает, что Шляфман воспользовался тем, что охранники Талькова держали вооруженного револьвером Малахова, и якобы выхватил оружие. Целился в охранника Азизы, но попал в Талькова. Музыкант умер от сочетанной раны в левую руку, левое легкое и сердце. В основе обвинения Шляфмана несколько экспертиз — одна еще в 90-е выявила следы пороха на его рубашке, вторая, трасологическая, показала, что Малахов из его положения на полу не мог под таким углом стрелять в Талькова.