«Звезда, которая светит ярче, диктует свои условия». Наташа Королёва в суде по Талькову рассказала о грязи и анархии

Из-за анархии «тех времен» концертного режиссера никто не слушал, а коридоры дворца спорта были такими, что грязь на полу можно было перепутать с кровью. Наталия Порывай, больше известная как певица Наташа Королёва, дала показания в петербургском суде по делу об убийстве 33-летней давности.
Дело об убийстве Талькова продолжает слушать Петроградский районный суд Петербурга. Свидетелями были заявлены все дожившие до сегодняшних дней музыканты, которые участвовали в роковом сборном концерте и, например, присутствовавшие в зале продюсеры. 13 ноября, кроме Наталии Владимировны, в суде ждали ее бывшего супруга и партнера по сцене Игоря Николаева, а также Александра Толмацкого — в год убийства директор группы «Эскадрон» Олега Газманова, он же отец Децла. Но приехала только Королёва.
Наталия Порывай ждала начала заседания вместе со своим представителем. Как она объяснила помощнику судьи, сопровождающая ее женщина адвокатом не является. «Зачем мне адвокат», — немного повысила голос певица.
От общения с прессой она сразу отказалась и даже предположила, что «тут сейчас устроят шоу». После допроса тоже не до комментариев — «мы на поезд сразу, у нас гастроли».
Про события 6 октября 1991 года артистка помнит немного, но дело не только в сроках давности — она толком ничего не видела. В тот момент, когда за кулисами Тальков, его концертный директор Валерий Шляфман, два охранника и концертный директор Азизы Игорь Малахов выясняли отношения, Королёва начала выступление. Первую песню она спела сольно, вторую начала вместе с Николаевым. Примерно на середине выступления их прервал Сергей Кальварский, который вел весь концерт. По воспоминаниям Наталии, он спросил, есть ли в зале врачи, и сообщил, что стреляли в Талькова. «Тогда никто не понимал, что произошло. Сказали, что стреляли, ранили и скорая увезла», — вспомнила Королёва.
После этого порядка 20 минут свидетельница и все, кто с ней выступал, оставались на сцене. Затем их провели в гримерку. В суде певица рассказала, что ничего особенного в коридоре не видела, не было ни ажиотажа, ни пятен крови, ни запаха пороха. «Как будто ничего не происходило», — вспоминает певица. Из-за этих слов позже суду пришлось зачитать ее более ранние показания, в которых она говорила, что все же видела на полу кровь. Спорить с ними артистка не стала, но поделилась, что из-за шока и эмоций могла и перепутать. «В то время гримерные и коридоры были не очень чистыми, если уж честно. Не факт, что это была кровь», — объяснила Королёва. Версии произошедшего она с коллегами после завершения концерта особо не обсуждала, было ясно только, что скандал начался из-за очередности выступлений. «В нашем бизнесе эти версии, которые звучат, порой настолько выдуманные, что я, например, имея опыт, никогда к ним не прислушиваюсь. Потому что, когда вещи серьезные, в этом должен разбираться суд», — поделилась Королёва. О смерти Талькова она узнала только на следующий день из новостей.
Что касается ее взаимоотношений с Тальковым, то их и не было, знакома с ним певица была только шапочно, в день концерта видела его за завтраком — все участники жили на одном теплоходе. Шляфмана она не знала вовсе, Азизу тоже не смогла охарактеризовать — Наталия даже не знала, что она принимает участие в концерте.
— Скажите, пожалуйста, имеет значение очередность выступления для артиста?
— Вы знаете, по большому счету не имеет. Но бывают разные ситуации, у кого-то есть свои собственные амбиции.
Свидетель также рассказала суду, что очередность выступления определяет режиссер программы. «В те годы была анархия во всем и режиссера мало кто слушал. Поэтому, так скажем, звезда, которая ярче светит, она и диктует свои условия», — заключила певица.
После смерти Талькова следствие рассматривало две версии — стрелял Малахов или Шляфман. Первый скрылся сразу после концерта, Шляфман уехал в Израиль в феврале 1992 года и в Россию уже не возвращался. Следы пороха на рубашке Шляфмана и трасологическая экспертиза стали доказательствами того, что стрелял все же директор Талькова. Расследование дела было возобновлено пару лет назад, после того как на прием к главе СК Бастрыкину пришла вдова Талькова. Малахов к этому моменту уже умер. Недавно петербургские следователи встречались с Шляфманом в Израиле. Он уже 33 года как не признает вину. Дело движется к заочному приговору.
Надежда Мазакина, “Фонтанка.ру”
Подсудимый Валерий Шляфман был концертным директором музыканта всего несколько месяцев. Ходили разговоры, что Шляфман вел себя достаточно скандально и провоцировал конфликты. Драка, в которой погиб Тальков, началась из-за ссоры с охранником Азизы Игорем Малаховым — спорили, кто выйдет на сцену перед Газмановым, выступать ближе к концу считалось престижней.
Следствие полагает, что Шляфман воспользовался тем, что охранники Талькова держали вооруженного револьвером Малахова, и якобы выхватил оружие. Целился в охранника Азизы, но попал в Талькова. Музыкант умер от сочетанной раны в левую руку, левое легкое и сердце.
В основе обвинения Шляфмана несколько экспертиз — одна еще в 90-е выявила следы пороха на его рубашке, вторая, трасологическая, показала, что Малахов из его положения на полу не мог под таким углом стрелять в Талькова.
Подробнее о деле читайте в материале «Фонтанки».