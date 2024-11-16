«Первым встречным доверять рискованно». «Фонтанка» узнала, как беженцам из Курска поселиться в Петербурге даром

Источник: Андрей Бок/ «Фонтанка.ру»







На популярном сайте объявлений запустили акцию в поддержку беженцев из Курска. По задумке, петербуржцы и жители Ленобласти могут бесплатно предоставить жилье нуждающимся. Прямо сейчас специальной плашкой помечены 5 разнокалиберных квартир, 10 комнат и 7 домов в Петербурге и Ленобласти. «Фонтанка» выяснила, легко ли воспользоваться щедрым предложением и поселиться где-нибудь даром.

Реальность оказалась далека от идеальной картины, нарисованной рекламными лозунгами: из 13 человек, с кем удалось связаться, предоставить жилье готовы лишь пара-тройка. Несколько человек выдвинули определенные условия. Остальные, хоть и высказали сочувствие, решили, что не в состоянии помочь.

Что за акция

Алгоритм, который призван был способствовать быстрому расселению переселенцев, сайт объявлений разработал совместно с «Госуслугами». Пользователи по всей России, кто якобы готов бесплатно предложить свои дома беженцам, разместили на свои объявления плашку «#яПомогаю», по ней предложения можно найти в специальном разделе. Отдельное условие обозначили и «Госуслуги»: номер телефона просителя жилья в профиле на сайте объявлений должен совпадать с указанным в заявлении на государственную выплату 10 тысяч рублей вынужденно покинувшим свое жилье.

Двушка на Дыбенко с презервативами

Предложений с квартирами доступно всего пять — три в Петербурге (две в районе Октябрьской набережной), одна в Кудрово, еще по одной — в Мурино и Кузьмоловском.

Александр предлагает двушку площадью в 50 квадратов в новостройке на Дыбенко. Всем прочим, кто не из Курска, в квартире с евроремонтом, бытовой техникой и скромной меблировкой он разрешает жить за 45 тысяч в месяц и оплачивать 4-7 тысяч сверху за коммуналку. К выбору обычных квартирантов Александр подходит строго. «Девушкам из СНГ — можно! Семьям из СНГ и мужчинам из СНГ — нет! Без вечеринок и шумных компаний. Курение и животных нельзя», — пишет он в объявлении.

С первой фразы общение с «потенциальным клиентом» собственник предложил перенести с площадки объявлений в Телеграм и обозначил условия: сначала встретиться и обсудить нюансы.

— Дело в том, что я уже людям назначил осмотры тем, кто за деньги готовы снять это жилье. Конечно, не видя человека, очень трудно кому-то что-то обещать, о чем-то говорить. Поэтому, конечно, надо посмотреть, понять, что вы за человек, меня тоже поймите. У меня просто не одна квартира сдается по городу, и вот так вот, первым встречным-поперечным доверять недвижимость как-то слишком рискованно, — объясняет Александр в личной переписке.

Судя по отзывам, жилище на Дыбенко меняет квартирантов с завидной регулярностью.

— На просмотр приехали 4 человека. Съемщика выбирал методом отбора. За кроватью лежали презервативы, уборку перед сдачей никто даже не собирался делать, — поделился в январе Данила.

На что Александр парировал: «Так же? как вы выбираете жилье методом отбора, так же и я выбираю арендаторов, чтобы избежать сдачи в аренду неадекватным личностям. Мне очень жаль, что у вас трудная ситуация в жизни, но объективно вы вели себя странно и необоснованно агрессивно. Вы заранее знали, что просмотр назначен нескольким людям, однако приехали».

Состоянием интерьера осталась недовольна Маргарита.

— По факту. Квартира грязная и нуждается в хорошем клининге. Далее — если что-то ломается? техника вышла из строя, то чинит квартиросъемщик. Я понимаю, если по его вине, но когда техника отслужила своё. При всех минусах была готова снять квартиру, что и было сообщено хозяину квартиры, но он при мне стал запускать дальше квартиросъемщиков для просмотра, невзирая на то, что уже дали согласие на съем, — писала 22 июня она.

А уже на следующий день Зара резюмировала:

— Ищет связи, не имейте дело с ним.

На вопрос о длительности бесплатного пребывания на постое Александр так и не ответил.

«Извините, не сдаю»

Ингрид, автор объявления о сдаче бесплатной однушки на Народной, так прямо и указала: вынужденно покинувшим свои дома — бесплатно на 2 месяца. Обычным поселенцам она предлагает разместиться за 25 тысяч рублей, либо за половину стоимости в первые три месяца, но отработать скидку придется поклейкой обоев. Впрочем, похоже, что девушка все-таки передумала сдавать жилье без оплаты — на связь она так и не вышла.

Наличие в объявлении метки «Я помогаю» владельца ни к чему не обязывает. Лукьяна в объявлении обещала, что на безвозмездный постой в свою студию в Мурино готова пустить на неделю, но при личном общении дала от ворот поворот:

— Я бесплатно не сдаю, извините, — отрезала она и зачем прикрепила специальную метку, объяснять тоже не стала.

Двушку в Кузьмоловском Евгений сдает за 38 тысяч рублей и обычно — на длительный срок. Тех, кому нужен кров на 1-3 месяца, просит не беспокоить понапрасну. Переселенцы из Курска, указывал он, могут разместиться в ней бесплатно на 1 месяц. Отвечать на сообщения он тоже не торопится — за сутки от него ни слуху ни духу. Не вышел на связь и владелец двушки в Кузьмоловском.

«Ищем пенсионеров»

Активных объявлений с бесплатными домами нашлось всего пять. И каждый — с каким-то подвохом.

Самый близкий к инфраструктуре вариант — в деревне Сашино под Петергофом. Сергей в красках расписывает локацию: дом 160 квадратов, баня, мангал, яйца, мед, рыбалка. Рядом — дворец Бельведер. Если снимать, то за 35 тысяч, еще 3 тысячи сверху — за коммуналку. Беженцам — бесплатно более двух месяцев, но нужно приехать и показаться домовладельцу на глаза.

— Решение о заезде — после встречи, — поставил он условие в переписке.

Самый удаленный — дом на 64 квадрата в деревне Коккорево на Ладожском озере (от КАД 31 км, но остановка транспорта рядом). Жилище без изысков: на полу и потолке — крашеная ДСП, по углам — видавшая виды мебель «родом из 60-х», кресло — обычный садовый шезлонг из алюминиевых трубок, обтянутых тканью. Зато с коммуникациями проблем нет — подведено электричество, газ, отопление, канализация. Казалось бы, для нуждающихся в крове вариант вполне сносный, тем более, если не надо платить. Но собственники честно признаются: вариант подойдет только для людей 60+.

— Понимаете, нам нужно, чтобы люди там проживали постоянно. Если нужно ездить в город или куда-то на работу, то не подойдет — это очень далеко от города, сложно будет добираться. Мы в объявлении так и указали — чтобы были пенсионеры, которые не будут ездить на работу далеко, которые в деревне могут заниматься, например, строительством, — отметила собственник домика Татьяна.

Поселиться, правда, до конца ноября, можно на даче в Свердловском городском поселении в домике на 25 квадратов. Ограничение по времени объясняется спецификой водопровода.

— Вода уже не течет из-за похолодания, поэтому написал в объявлении «до конца ноября», но заморозки наступили раньше. Если отсутствие воды не пугает, то можно, — объясняет арендодатель Дмитрий.

Впрочем, выкрутиться можно: выручит биотуалет и вода есть в канистрах (набирать можно у Дмитрия, он живет в соседнем доме), а в Разметелево — баня, до нее 15-20 минут на автобусе.

Но жить можно все равно только до конца ноября.

— Зимой будет большое потребление электроэнергии. И отключают иногда из-за аварий, до суток без света, — разводит руками Дмитрий.

Мария приглашала на постой в дом во Всеволожском городском поселении, но ставку, как выяснилось, уже успели перебить:

— Уже забрали, скоро Новый год, поэтому много забронировано.

Семейных — по разным комнатам

Вариантов с безвозмездным наймом комнат чуть больше, нашлось 10 объявлений. В большинстве своем их авторы предлагают койко-места в хостелах. Локации есть как в центре города (Лиговский проспект, ул. Некрасова, 5-я Советская), так и достаточно удаленные (ул. Маршала Казакова, Пушкин). Еще двое готовы выделить комнату в квартире (ул. Блохина и 2-я Комсомольская). «За просто так» обещают принять постояльцев в хостеле в Любани, еще двое домовладельцев из Ленобласти готовы предоставить комнаты в квартирах — в Сосновом Бору и Карьер-Мяглово.

Срок постоя — у каждого свой: в хостелах на Маршала Казакова, в Пушкине и Любани готовы мириться с постояльцем всего неделю, все остальные уверяют, что задержаться можно на два месяца и дольше.

К примеру, в хостелах-квартирах на 5-й Советской и Некрасова, где по обеим локациям отвечает один арендодатель, можно жить столько, сколько потребуется. Главное — не пить и следить за порядком. Но есть нюанс, который семейных может смутить: размещаться придется в раздельных комнатах, в мужской и женской, вместе — никак. И в той, и в другой жилплощадь придется делить с соседями, а в туалет, на кухню и в душ дожидаться своей очереди со всеми наравне. Одно хоть радует — кровати здесь одноярусные. Потому как в остальных преобладают двуспальные места с вертикальным размещением.

Статус беженца попросят подтвердить — показать прописку или другие документы, которые этот факт засвидетельствуют.

К чести владельцев хостелов, без всяких колебаний прямо сегодня предложили поселиться двое — в Пушкине и на Лиговском проспекте. Без лишних слов там пояснили, что для заселения достаточно будет показать паспорт и удостоверение о вынужденном переселении.

Владельцы койко-места на Маршала Казакова тоже честно раскрыли карты — отдали предпочтение арендаторам с деньгами:

— К сожалению, мест нет — заехали практиканты, большая группа из одной из ресторанных сетей..