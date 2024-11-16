Синоптик Колесов: в Петербурге ожидается наводнение в ночь на воскресенье

«Так складываются атмосферные процессы над Балтикой, что сильнейший ветер юго-западного, западного направления с порывами 25-28 м/с пройдет в течение сегодняшнего дня через акваторию Финского залива», — написал Колесов.



Угроза, продолжил синоптик, возникнет сегодня в районе 22-24 часов.



«Это будет ветровое наводнение. Продлится угроза наводнения недолго, и во второй половине ночи 17 ноября вода начнет уходить, а ветер ослабеет», — уточнил Колесов.



В воскресенье уровень воды в Петербурге будет оставаться повышенным до 1 метра, заключил он.