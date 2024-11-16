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Город Синоптик Колесов: в Петербурге ожидается наводнение в ночь на воскресенье

Синоптик Колесов: в Петербурге ожидается наводнение в ночь на воскресенье

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2 комментария

Над Санкт-Петербургом в субботу, 16 ноября, нависла угроза наводнения. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем телеграм-канале.

«Так складываются атмосферные процессы над Балтикой, что сильнейший ветер юго-западного, западного направления с порывами 25-28 м/с пройдет в течение сегодняшнего дня через акваторию Финского залива», — написал Колесов.

Угроза, продолжил синоптик, возникнет сегодня в районе 22-24 часов.

«Это будет ветровое наводнение. Продлится угроза наводнения недолго, и во второй половине ночи 17 ноября вода начнет уходить, а ветер ослабеет», — уточнил Колесов.

В воскресенье уровень воды в Петербурге будет оставаться повышенным до 1 метра, заключил он.

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Александр Колесов Наводнение
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Комментарии
3
Заливщик голосовых планок
20 минут
Синоптик Колесов Комплекс Защитных Сооружений дискредитирует!
Гость
24 минуты
Наводнение от 160 сантиметров. Оно точно будет? Или мухоморы ему опять не ту реальность показали?
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