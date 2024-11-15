Президент Финляндии посетит крупнейшие артиллерийские учения НАТО в Лапландии

Президент Финляндии Александр Стубб в понедельник, 18 ноября, посетит крупнейшие артиллерийские учения в Европе за всю историю НАТО Dynamic Front 25, которые пройдут в Лапландии. Об этом 15 ноября сообщила канцелярия главы государства.

Стубб будет наблюдать за учениями Lightning Strike 24 . Маневры в Лапландии являются частью возглавляемых США учений Dynamic Front 25 в пяти странах. В учениях одновременно примут участие более 5000 солдат из 28 разных стран в Финляндии, Эстонии, Германии, Румынии и Польше.

Основное внимание будет сосредоточено на артиллерийском полигоне Роваярви, где пройдут маневры в общей сложности примерно для 3600 военных.

Ранее стало известно, что штаб Сухопутных войск НАТО разместят в Финляндии у российской границы.

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