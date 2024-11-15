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Финляндия Президент Финляндии посетит крупнейшие артиллерийские учения НАТО в Лапландии

Президент Финляндии посетит крупнейшие артиллерийские учения НАТО в Лапландии

876
17 комментариев

Президент Финляндии Александр Стубб в понедельник, 18 ноября, посетит крупнейшие артиллерийские учения в Европе за всю историю НАТО Dynamic Front 25, которые пройдут в Лапландии. Об этом 15 ноября сообщила канцелярия главы государства.

Стубб будет наблюдать за учениями Lightning Strike 24. Маневры в Лапландии являются частью возглавляемых США учений Dynamic Front 25 в пяти странах. В учениях одновременно примут участие более 5000 солдат из 28 разных стран в Финляндии, Эстонии, Германии, Румынии и Польше.

Основное внимание будет сосредоточено на артиллерийском полигоне Роваярви, где пройдут маневры в общей сложности примерно для 3600 военных.

Ранее стало известно, что штаб Сухопутных войск НАТО разместят в Финляндии у российской границы.

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Александер Стубб Финляндия НАТО Учения Dynamic Front 25 Lightning Strike 24
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Комментарии
17
aprahka
1 час
Стубб-дубб
385336864257
1 час
а в этих учениях нато хотя бы один фин участие принимает? ну кроме тех кто тарелки с толчками новым хозяевам моют!
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