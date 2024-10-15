Финская Лапландия примет крупнейшие артиллерийские учения НАТО

Уточняется, что учения Lightning Strike 24 пройдут с 4 по 28 ноября в районах вокруг Роваярви и Рованиеми. Они являются частью проводимых под руководством США учений (Dynamic Front 25) в пяти европейских странах.

По информации FDF, целью учений является демонстрация оборонных возможностей Североатлантического альянса в регионе. В учениях в Финляндии примут участие до 3600 военнослужащих, в том числе 1250 международных. Помимо Финляндии, в учениях примут участие США, Великобритания, Швеция, Эстония, Франция, Чехия и другие страны.