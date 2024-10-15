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Финляндия Финская Лапландия примет крупнейшие артиллерийские учения НАТО

Финская Лапландия примет крупнейшие артиллерийские учения НАТО

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3 комментария

Финская Лапландия примет крупнейшие артиллерийские учения Североатлантического альянса (НАТО), когда-либо проводившиеся в Европе. Об этом сообщила 15 октября пресс-служба Сил обороны Финляндии (FDF).

Уточняется, что учения Lightning Strike 24 пройдут с 4 по 28 ноября в районах вокруг Роваярви и Рованиеми. Они являются частью проводимых под руководством США учений (Dynamic Front 25) в пяти европейских странах.

По информации FDF, целью учений является демонстрация оборонных возможностей Североатлантического альянса в регионе. В учениях в Финляндии примут участие до 3600 военнослужащих, в том числе 1250 международных. Помимо Финляндии, в учениях примут участие США, Великобритания, Швеция, Эстония, Франция, Чехия и другие страны.

Тем временем с 12 по 21 ноября на полигоне Лохтая пройдут параллельные учения по противовоздушной обороне, получившие название ADEX 2/24 Mallet Strike. В этих учениях примут участие около 1300 военнослужащих.

Ранее стало известно, что штаб Сухопутных войск НАТО разместят в Финляндии у российской границы.

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Лапландия Финляндия НАТО Учения FDF Lightning Strike 24
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Комментарии
3
Антти Лахтанен
36 минут
Очередная сокрушительная победа геостратега
Mies
54 минуты
Жду лахту. Это их тема😂
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