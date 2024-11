Комик Конан О'Брайен проведет церемонию вручения премии «Оскар» в 2025 году

О’Брайен построил карьеру сценариста для шоу «Субботним вечером в прямом эфире» и «Симпсоны» и после этого стал известен в качестве ведущего поздних ночных шоу, среди которых — «Поздней ночью с Конаном О’Брайеном», «Сегодня вечером с Конаном О’Брайеном» и «Конан». Он ведет подкаст Conan O’Brien Needs a Friend и снялся в шоу о путешествиях Conan O’Brien Must Go. О’Брайен был номинирован на 31 премию «Эмми» и выиграл пять.