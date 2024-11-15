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Общество Комик Конан О'Брайен проведет церемонию вручения премии «Оскар» в 2025 году

Комик Конан О'Брайен проведет церемонию вручения премии «Оскар» в 2025 году

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1 комментарий

Лауреат премии «Эмми», комик, писатель, продюсер и бывший ведущий ночного шоу Конан О'Брайен был выбран ведущим 97-й церемонии вручения премии «Оскар». Об этом 15 ноября сообщает Variety со ссылкой на Академию кинематографических искусств и наук.

Это будет первый опыт О'Брайена в качестве ведущего церемонии. Последние два года подряд ее вел Джимми Киммел.

«Америка требовала этого, и теперь это происходит: Taco Bell добавил в меню новую большую сырную чалупу (Cheesy Chalupa Supreme). Из других новостей: я буду вести церемонию вручения „Оскаров“», — пошутил О'Брайен.

О’Брайен построил карьеру сценариста для шоу «Субботним вечером в прямом эфире» и «Симпсоны» и после этого стал известен в качестве ведущего поздних ночных шоу, среди которых — «Поздней ночью с Конаном О’Брайеном», «Сегодня вечером с Конаном О’Брайеном» и «Конан». Он ведет подкаст Conan O’Brien Needs a Friend и снялся в шоу о путешествиях Conan O’Brien Must Go. О’Брайен был номинирован на 31 премию «Эмми» и выиграл пять.

В заявлении гендиректора академии Билла Крамера и президента Джанет Янг говорится, что О'Брайен «идеально подходит для того, чтобы стать ведущим нашего всемирного праздника кино из‑за своего блестящего юмора, любви к фильмам и опыта работы в прямом эфире. Его удивительная способность общаться с аудиторией соберет зрителей вместе, чтобы сделать то, что „Оскар“ делает лучше всего, — чествовать выдающиеся фильмы и кинематографистов этого года».

Церемония вручения 97-й премии «Оскар» пройдет 2 марта 2025 года.

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Комментарии
1
Гость
1 час
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