Осужденная за оправдание терроризма режиссер Беркович заявила, что закрывает свой театральный проект

Спектакли проекта «Дочери СОСО» больше не будут играть в России. Их автор Евгения Беркович заявила, что закрывает проект.

О решении Беркович 15 ноября сообщается в телеграм-канале, который ведут ее близкие, публикуя часть писем режиссера из СИЗО. Речь идет о трех спектаклях ее авторства, которые играет труппа «Дочерей СОСО»: «Считалка», «Рисовая собака» и «Наше сокровище».

Беркович поясняет, что к самим спектаклям ни у кого претензий нет, но они авторские, а автор «находится в тюрьме, а также включена в список террористов и экстремистов». Она также отмечает, что самому старому спектаклю семь лет, а самому молодому — два года, так что «кто хотел, все уже по три раза посмотрели». Беркович добавила, что труппа почти ничего не зарабатывала на этих спектаклях, так что «голодать» артисты из-за закрытия проекта вряд ли будут.

«Очень велик соблазн написать что-то вроде: „ну вот и уничтожено Дело Моей Жизни“. Но это было бы неправдой. Если у моей жизни и есть какое-то Дело, то это дело — по возможности оставаться приличным человеком и никого при этом не угробить», — пишет режиссер.

Евгения Беркович как режиссер и Светлана Петрийчук как автор пьесы были приговорены к шести годам колонии по делу об оправдании терроризма. Его нашли в постановке «Финист — Ясный сокол», которая рассказывает о русских девушках, которые уезжали за боевиками в Сирию.

Пьеса и спектакль повествуют о том, как российские женщины знакомились в интернете с сирийцами, принимали ислам и уезжали в Сирию, где оказывались женами боевиков террористической организации ИГИЛ*. Затем эти женщины возвращались и получали сроки по террористическим статьям. Подсудимые и многочисленные свидетели говорили о том, что спектакль служит ровно противоположным целям, а никак не оправданию терроризма.

Обвинение строилось в том числе на так называемой деструктологической экспертизе. Ее авторы нашли в тексте и постановке идеологию исламизма и джихадизма, а также «признаки идеологии радикального феминизма и борьбы с андроцентричным общественным укладом России». Минюст адвокатам осужденных отвечал, что такой экспертизы, как деструктологическая, не существует в принципе. По версии защиты, она построена на частном мнении эксперта.

Спектакль был поставлен в том числе на деньги Минкульта, он получил государственную награду «Золотая маска».

Одним из ключевых свидетелей обвинения стал актер и режиссер Владимир Карпук. Спектакль, по его оценке, не соответствует российским традиционным ценностям, потому что в стране патриархат. Он также назвал спектакль русофобским.

* ИГИЛ — террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ.